Chema Martínez: «Me encanta que alguien me diga que empezó a correr gracias a mí»

-Atiende esta entrevista recién aterrizado de Estados Unidos.

-Hace una hora que he llegado. Tengo a a mis hijos estudiando allí y he aprovechado para participar en una concentración de dos semanas. He estado entrenando con los mejores atletas del mundo en un lugar que es una pasada, en Flagstaff, Arizona, a 2.200 metros de altitud. He vuelto a recordar cuando era joven porque he corrido más de 300 quilómetros, cosa que hacía años que no hacía.

-¿Cómo afronta retos como el que acaba de describir?

-Creo que cada uno tenemos que establecer prioridades en nuestra vida, para mí el deporte ha supuesto el mayor aprendizaje vital, soy lo que soy gracias al deporte. Trato no solo de practicarlo, sino de contagiar a la gente para convencerles de que el deporte es un gran aliado. En estos retos encuentro motivación para mi día a día, son una vida entera. Mi primera carrera la gané con 11 años y desde entonces mi vida ha estado ligada a las carreras. Creo que somos fruto de nuestra actitud y nuestras motivaciones y a mí los retos me hacen sentir muy bien y por eso los sigo asumiendo, sí es cierto que pueden ser exigentes y requieren preparación, pero creo que estoy preparado para llevarlos a cabo.

-El 16 de abril estará en Magaluf para participar en la jornada sobre Turismo y Deporte, ¿qué es lo que va a escuchar el público que acuda a su charla?

-Mi charla será motivacional, sobre lo que ha supuesto una vida dedicada al deporte y haber superado los retos que me he ido marcando A través de mis experiencias y de todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva, mostrar lo que ha supuesto para mí el deporte, cómo me ha ayudado a superar obstáculos en la vida y cómo me ha ido fijarme objetivos.

-¿Qué le aporta esa actividad como comunicador y autor de libros, paralela a su agenda deportiva?

-La parte bonita es que puedo ser un referente. Una cosa que me encanta es que alguien me diga: «empecé a correr gracias a ti». Eso supone un chute de energía brutal. Mucha gente ve que tengo 54 años y puedo entrenar y llevar un estilo de vida sano, entonces piensan que no son mayores para hacer deporte, que pueden empezar caminando. A día de hoy casi soy más prescriptor de salud que deportista de alto nivel y el deporte lo sigo haciendo porque para mí es indispensable.

-¿Cree que va calando ese mensaje sobre la necesidad de hacer deporte?

-Ahora mismo la sociedad es consciente de que hay que darle al cuerpo lo necesario para que pueda estar sano y rendir en plenitud. Debemos cuidarnos también en cuanto a la alimentación, la hidratación, el descanso. Si no tenemos salud no tenemos absolutamente nada y el deporte es una de las patas. Y sí, he notado esa consciencia, no hay más que ver las carreras los miles de personas que corren cada fin de semana, los dorsales que se agotan. Hay que encontrar la actividad acorde con cada uno, pero para mí el deporte más completo, el que más te ayuda es correr.

-¿Por qué correr?

-El deporte que te lleva menos tiempo, más sencillo y que puede ser más universal es la carrera. Es lo más fácil, lo más básico, la actividad que más kilocalorías quema. No se necesita mucho: ganas y unas zapatillas, poco más. Está relativamente al alcance de cualquier persona, solo hay que arrancar. Y si empiezas caminando, ya estás comenzando a correr, o sea que lo importante es dar ese primer paso.

-Si lo más improtante es empezar, ¿dónde encontrar la motivación?

-Es sencillo, alguien que haya terminado de correr, de caminar o cualquier actividad física y se duche, las sensaciones que eso te aporta son maravillosas, muy placenteras. Te hace sentir realmente bien incluso, por un momento, feliz. El que lo prueba al final acaba contagiado, quiere más momentos como ese, porque te sientes bien, más ágil, con la mente mucho más abierta; más optimista. También hay que reconocer que cuesta un poco, que tienes que poner de tu parte porque requiere disciplina y voluntad, pero a la larga te viene bien como persona. Una vez que lo pruebas y descubres cómo cambian tu cuerpo y tu mente, ves las cosas desde otro prisma y creo que influye muy positivamente en nuestras vidas.

-¿El deporte también puede transformar un destino turístico?

-Estoy totalmente convencido. Es una excusa y una propuesta muy atractiva para visitar lugares sea en la época que sea. La primera vez que corrí en Palma fue en el Mundial de Media Maratón y tengo la imagen de correr y pasar por la Catedral. A través del deporte los recuerdos sobre un lugar se quedan de una manera especial en tu cerebro. Para mí sería hacia donde deben ir todas las ciudades. Consumo mucho deporte y conozco muchos lugares del mundo gracias a ello.

-¿Ya se ha planteado su próximo reto deportivo?

-Me gusta tener objetivos a medio plazo, pero también pensar en el día a día. Mi próximo reto va a ser la Media Maratón de Magaluf y mi cabeza está pensando solo en eso. Este año correré en el desierto de México en octubre; voy a cruzar la Baja California en diciembre y correré en la Patagonia en Chile en junio, pero me gusta ir paso a paso. No quiero pensar ahora en lo que tengo en diciembre, porque mentalmente no me ayuda, así que mi objetivo ahora es la semana que viene, que voy a estar ahí con vosotros, correré, estaré con la gente y cuando termine, pues iré a por otro objetivo.

Más información

Jornada sobre turismo deportivo

Jueves 16 de Abril, a las 17:30h. Hotel Calvia Beach.

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