El Xelska presenta a sus equipos de competición para la temporada 2026

El Xelska Illes Balears ha presentado este jueves a sus equipos de competición para la temporada 2026 en un acto celebrado en Son Amar, donde también se ha dado a conocer el calendario del curso. La cita ha contado con la presencia del director técnico, Pedro Mir; el gimnasta internacional Nicolau Mir; José Tirado, en representación de la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal; y Matt Wade, manager de Ozone Gymnastics Apparel, nuevo patrocinador del club.

La jornada ha estado marcada, además, por la confirmación de que la justicia ha archivado definitivamente la investigación contra el entrenador, acusado de maltratar a cuatro gimnastas. Mir ha evitado profundizar en el asunto para no “quitar protagonismo a los niños”, aunque se ha mostrado “muy contento” y ha avanzado que ofrecerá próximamente una rueda de prensa para abordar el tema con detalle.

En el plano deportivo, el director técnico ha definido el curso como “atípico en cuanto a la configuración de las competiciones” y ha subrayado que la entrada en 2026 supone "entrar en la vorágine de la clasificación olímpica". El camino hacia Los Ángeles comenzará en agosto, en Zagreb (Croacia), con el Campeonato de Europa, que servirá como clasificatorio para el Mundial de Rotterdam en octubre, donde se producirá el primer corte. “Un año más, el Xelska estará presente para intentar alcanzar objetivos tan emblemáticos como la participación en los Juegos Olímpicos. Serían los sextos para nosotros”, ha destacado.

La presencia de José Tirado también ha dejado un momento distendido. Mir ha bromeado al recordar la última comparecencia que dieron juntos: “No tenía ningún título y ahora ya no sé cuántos tiene”.

Por su parte, el presidente del Pama Futsal ha destacado el valor del trabajo del club mallorquín: “Para la Fundació Miquel Jaume es un orgullo estar aquí. El Xelska demuestra, con pocos recursos, que la pasión y el trabajo pueden llevarte muy lejos. Como nosotros, evidencian que el dinero no lo es todo. Cuando hay ilusión y corazón, se consiguen cosas mágicas”.

En clave competitiva, Nicolau Mir ha fijado el gran objetivo del equipo masculino: conquistar el Campeonato de España. “Siempre nos quedamos a las puertas. Nos falta ese pequeño escalón para ser campeones”, ha concluido.