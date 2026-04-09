La UEFA activa la venta de entradas para la afición del Palma en la Final Four de Pésaro

Solo falta un mes para que el Illes Balears Palma Futsal dispute una nueva Final Four de la UEFA Futsal Champions League. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo volverá a pelear por el título continental del 8 al 10 de mayo en la ciudad italiana de Pésaro, donde se medirá al Etoile Lavalloise en semifinales, con el objetivo de prolongar su histórica racha tras conquistar las tres últimas ediciones.

En este contexto, la UEFA ha puesto ya a la venta las entradas para los aficionados del Illes Balears Palma Futsal, habilitando un enlace específico para la compra de localidades en el sector reservado al club para la semifinal del próximo 8 de mayo. Los seguidores baleares podrán así acompañar al equipo en un nuevo desafío europeo en un escenario de máxima exigencia.

El duelo ante el conjunto francés será una semifinal de alto nivel que cuenta con un precedente reciente. Ambos equipos ya se enfrentaron esta misma temporada en la Main Round disputada en el Palau Municipal d’Esports Son Moix, donde el Palma se impuso por un ajustado 1-2 en un partido muy competido.

El apoyo de la afición volverá a ser un factor clave en una cita de este calibre. El Illes Balears Palma Futsal ya demostró en ese precedente la importancia del empuje desde la grada, y espera volver a sentirse arropado en Pésaro en busca de un nuevo paso hacia el título. Las entradas para la semifinal ya están disponibles a través del siguiente enlace habilitado por la UEFA: http://vivaticket.com/it/ticket/ufclf-2026-palma-futsal-supporters-8-may/298881

Por el momento, únicamente está activa la venta para las semifinales. El sector correspondiente al segundo partido, ya sea la final o el encuentro por el tercer y cuarto puesto, se habilitará una vez finalicen los partidos del viernes, sin riesgo de falta de disponibilidad, ya que los sectores destinados a cada afición quedarán previamente bloqueados.

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Asimismo, aquellos aficionados que deseen adquirir ya sus entradas para la jornada del domingo pueden hacerlo a través de la página oficial de la UEFA, si bien en ese caso las localidades no corresponderán al sector reservado para la afición del Illes Balears Palma Futsal.