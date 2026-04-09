El Poblense quiere que el Nou Camp le empuje ante el Torrent

El Poblense, todavía con el mal sabor de boca presente que dejó la derrota a domicilio ante el Sant Andreu y la polémica expulsión de Pep Payeras, quiere pasar página y centrarse en lo que viene por delante. Este domingo llega al Nou Camp el Torrent, penúltimo clasificado, y el objetivo en los de Óscar Troya es claro: ganar para prácticamente asegurar la participación del equipo en los playoffs de ascenso.

Es por ello que el club invita a sus aficionados a llenar el estadio para conseguir un premio que no entraba en los primordiales cuando inició la temporada. Es por ello que han anunciado una iniciativa para conseguir que su feudo presente el mejor aspecto esta semana. Desde este jueves y hasta el domingo, cada socio podrá recoger dos entradas totalmente gratuitas. El horario de oficinas es de 17:30 a 20:30 horas.

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El Poblense de Óscar Troya está superando todas las expectativas este curso. Tras ser líder la mayor parte del torneo, ocupa la tercera posición con cincuenta puntos, a cinco del Barça Atlètic, quien es quien se quedaría fuera actualmente de disputar el playoff. Un triunfo este domingo ante el Torrent dejaría las cosas muy de cara para conseguir optar al ascenso a Primera Federación.