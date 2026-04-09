Mallorca, epicentro del boxeo con un Europeo absoluto 45 años después

Mallorca vuelve a acoger un Campeonato de Europa absoluto 45 años después con una gran velada de boxeo en el Polideportivo Germans Escalas.

Mallorca volverá a situarse en el foco del boxeo nacional e internacional el próximo 18 de abril con la celebración de una gran velada en el Polideportivo Germans Escalas, que contará con dos combates por títulos oficiales y un completo programa de enfrentamientos profesionales, amateur clásico y amateur.

El evento tendrá además un marcado carácter histórico, ya que 45 años después la isla acogerá nuevamente un Campeonato de Europa absoluto bajo el organismo EBU. La última ocasión tuvo lugar el 14 de febrero de 1981 en el Palacio de los Deportes de Son Moix, cuando José Luis Vicho y Carlos Hernández disputaron el título europeo del peso superpluma en un combate que finalizó en empate.

La gran protagonista de la noche será Farah El Bousairi, actual bicampeona de España, quien disputará el Campeonato de Europa del peso supermosca ante Minerva Gutiérrez. El Bousairi regresará al ring tras su exitosa defensa del título nacional el pasado mes de noviembre en el mismo escenario, donde se impuso a Ana Acevedo, consolidándose como una de las figuras destacadas del boxeo español.

El combate presenta un atractivo añadido, ya que supone la revancha de un enfrentamiento previo entre ambas boxeadoras hace aproximadamente tres años en Asturias, donde El Bousairi se llevó la victoria. En esta ocasión, ambas llegan como campeonas de España en sus respectivas categorías, lo que garantiza un duelo de máximo nivel.

Por su parte, Jon Martínez buscará proclamarse campeón de España en un combate que supone su segunda oportunidad por el título nacional. El púgil regresa al ring tras su última aparición en diciembre, con el objetivo de lograr que el cinturón se quede en casa. Su rival será Álex de la Rosa, boxeador experimentado afincado en Madrid, con un récord profesional de 10 victorias y una sola derrota, y que el pasado año conquistó un título internacional en Italia.

La velada se completará con otro combate profesional destacado, como es el enfrentamiento entre Ezequiel Gregores y Vicente “Coco” Campaner, así como con tres combates de amateur clásico de gran interés:

Óscar Romero vs. Soufian Malki (65 kg)

Faisol Raheem vs. Oubaida Brik (62,5 kg)

Andrew Peralta vs. Gonzalo García (57 kg)

Asimismo, el evento contará con una destacada participación de boxeo amateur, con jóvenes promesas procedentes de distintos clubes, ofreciendo un espectáculo dinámico que combinará experiencia y talento emergente.

Noticias relacionadas

Esta cita promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en Mallorca, reuniendo a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional y brindando al público la oportunidad de disfrutar en directo de combates de máximo nivel con títulos en juego.