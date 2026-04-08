La II Fenie Energía Travessa Mallorca Serra de Tramuntana reunirá a 500 corredores

El Ayuntamiento de Calvià ha acogido este martes la presentación de la segunda edición de la Fenie Energía Travessa Mallorca Serra de Tramuntana, una propuesta que contará con 500 participantes repartidos entre sus 5 salidas: los 120 kilómetros en Pollença, con dos salidas; los 70 kilómetros de la Media en Port de Sóller; los 45 kilómetros de la Marató desde Port d'Andratx; y los 21 kilómetros de la Media Maratón desde el Coll de sa Gramola, y donde todas terminarán en Peguera. El evento cuenta con el patrocinio del Consell de Mallorca, la Fundació Turisme Mallorca, a través del Govern Balear, así como de la Fundación Calvià 365 y de la empresa Fenie Energia, título sponsor, y con el apoyo de los ayuntamientos de Pollença, Escorca, Sóller, Deià, Valldemossa, Esporles, Calvià, el Consorcio de la Serra y la Asociación Hotelera de Cala Paguera-Cala Fornells.

La casa consistorial de Calvià ha acogido la presentación en la que el alcalde, Juan Antonio Amengual, ha dado la bienvenida, de nuevo, a una prueba de que es un símbolo de Mallorca y de su impresionante Serra de Tramuntana. Además, al acto han asistido, entre otras personalidades, Guillem Ginard, conseller de Turisme del Consell de Mallorca; el presidente de la Asociación Hotelera Paguera-Cala Fornells, Antoni Mayol; Jaume Fornés, presidente de Fenie Energia, título sponsor de la prueba; Matías Roselló, en representación de la empresa Reclam 2012; Navidad Torres, alcalde de Valldemossa; Lluís Antoni Sieiro, concejal de Deportes de Andratx; Benito Ferrer, concejal de Peguera; Xisco Fanals, presidente de la FEBME; el director gerente de la empresa Stellantis, Pedro Llinás; Rafa León, coordinador de proyectos de la Fundació Calvià 365; y el gerente de Elitechip, Guiem Bosch.

La Travesía Mallorca Serra de Tramuntana contará como principal novedad con un nuevo recorrido en la distancia de 45 kilómetros que ofrece la posibilidad de participar a deportistas que prefieren distancias más cortas pero que disfrutarán de la magia de la Serra en el tramo entre Port d'Andratx y Cala Peguera. La prueba, que recoge el testimonio de la histórica competición que transcurría por la Serra, cuenta con el visto bueno de la Federación Balear de Montaña y de los clubes que colaboran a lo largo del recorrido, manteniendo el espíritu mallorquín del evento.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, asegura que esta segunda edición es "un año de consolidación con 500 deportistas que vivirán un gran evento con diferentes retos y un único final en la playa de Torà, para celebrar todo lo logrado, y para Calvià es un orgullo acogerlos a todos". "La Travessa Mallorca es muy importante para el Consell de Mallorca tanto como evento deportivo como turístico porque pone en valor nuestro patrimonio natural de la Sierra de Tramuntana de una manera muy respetuosa. La segunda edición consolida un evento de referencia que ofrece una experiencia única con el encanto, seña de identidad de Mallorca y su reconocido patrimonio de la Serra", valora Guillem Gin.

Por su parte, Jaume Fornés, presidente de Fenie Energia, asegura que “cuando nos plantearon la opción de patrocinar este evento, nosotros, como empresa líder y pionera en energías sostenibles, vimos lógico sumar esfuerzos con una carrera verde, como ellos mismos se definen, que atraviesa la Serra de Tramuntana y apuesta por productos. El organizador del evento y gerente de Elitechip, Guiem Bosch, está “muy agradecido por la acogida, el apoyo y la implicación de todas las entidades que participan en esta segunda edición de la Fenie Energía Travesía Mallorca Serra de Tramuntana, tanto administraciones públicas como empresas privadas, que se están volcando en un evento que quieren puedan atraer a visitantes, como la gastronomía o la cultura, entre otros”.

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La carrera, además del reto deportivo que supone en sus diferentes distancias, es una oportunidad para descubrir y redescubrir la Serra y un reclamo turístico para viajar hasta Mallorca. El sábado por la tarde, la plaza de Torà de Cala Peguera será el epicentro de la fiesta final del evento, que incluirá, además de música y buen ambiente, la ceremonia de entrega de trofeos.