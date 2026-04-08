El ConectaBalear Manacor se lanza a por la liga

El Conectabalear Manacor afronta este fin de semana el inicio de los playoffs por el título de liga. El conjunto mallorquín, que finalizó la fase regular en cuarta posición, se medirá en cuartos de final al Cisneros, quinto clasificado, en una eliminatoria al mejor de tres encuentros que arrancará este sábado en Tenerife.

El primer duelo se disputará el 11 de abril a las 16:00 horas en el Pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna, mientras que el segundo tendrá lugar el 18 de abril en Manacor. En caso de ser necesario un tercer partido, también se jugaría en casa, gracias a la mejor clasificación de los manacorins en la liga regular.

El equipo dirigido por Alexis González llega a esta fase decisiva tras una temporada muy sólida y marcada además por la histórica conquista de la Copa del Rey. “Bien. La temporada fue, hasta el momento, muy buena. Haber obtenido el título de la Copa del Rey fue espectacular y era uno de nuestros objetivos, pero ahora toca seguir con el otro que es ganar la liga”, valora el técnico, siempre ambicioso, para este diario.

El primer paso para conseguir sumar un segundo título esta temporada era conseguir la mejor clasificación posible de cara a los Playoff: “Ya está el objetivo cumplido de clasificación porque buscábamos estar entre los cuatro primeros y lo conseguimos”, señala.

De cara a la lucha por el título, el técnico argentino no esconde la ambición del equipo, aunque mantiene la cautela. A la pregunta de si se ven con posibilidades reales de ganar la liga, González lo tiene claro: “Sí, las mismas posibilidades que teníamos en la Copa del Rey. Obviamente no somos los favoritos, pero sabemos que con nuestro esfuerzo y dedicación vamos a estar cerca”, afirma.

El primer obstáculo será un Cisneros que llega sin presión y que, según el técnico, puede poner las cosas muy difíciles: “Es un duelo complicado. Es un equipo que ha tenido una temporada muy regular. No tienen nada que perder y sobre el papel nosotros somos favoritos”. “Sabemos que va a ser un partido muy peleado pero lo vamos a buscar como hacemos en todos los partidos”, explica.

De superar la primera fase contra los canarios, en el horizonte aparece un posible cruce con Guaguas, vigente campeón y favorito al título, al que el Conectabalear ya superó en las semifinales de la Copa del Rey. “El primer rival a batir es Cisneros, pero si pasamos seguramente nos toque contra Guaguas. Sabemos que es el favorito a ganar la Liga, pero también era el favorito a ganar la Copa”, sostiene. Sin embargo, el técnico insiste en centrarse en el presente: “Vamos a ir paso a paso, primero Cisneros y ojalá podamos jugar contra Guaguas. Veremos qué es lo que pasa”, concluye.