La Volta a Mallorca A3 convoca a 30 tripulaciones de Crucero

El Real Club Náutico de Palma (RCNP) organizará del 10 al 12 de abril la XIII Volta a Mallorca A3 - Memorial Jaume Binimelis, una regata de altura reservada a tripulaciones reducidas que contará con la participación de 30 embarcaciones repartidas en tres clases y representantes de ocho países.

La salida está programada para las 12.00 horas del viernes 10 de abril. La flota afrontará entonces la circunnavegación de Mallorca, cuyo sentido se decidirá el día anterior, una vez analizadas las previsiones meteorológicas. La organización comunicará esta decisión a los patrones durante la reunión previa.

Entre los inscritos destaca el Guaguanco IV, armado por Thierry Lallemand, que defenderá el título logrado en la pasada edición.

La prueba forma parte del II Circuito Interclubs A3, junto con la 300 Millas A3 Trofeo Grefusa, organizada por el Club Náutico Moraira y disputada el pasado mes de enero, y la Regata Columbretes A3 Trofeu Aedas Homes, organizada por Club Nàutic Vilanova y prevista del 5 al 7 de junio.

La Volta a Mallorca A3 es una de las regatas técnicamente más exigentes del calendario de altura del RCNP, tanto por la distancia como por la navegación con tripulaciones reducidas, lo que obliga a los equipos a gestionar de forma precisa las guardias, la estrategia y los cambios de viento a lo largo del recorrido alrededor de la isla.

La competición rinde homenaje a la figura de Jaume Binimelis, histórico comodoro del RCNP que impulsó la primera edición de la Volta a Mallorca A3 y se significó a lo largo de toda su trayectoria como firme defensor de las regatas de altura. Gracias a su impulso y persistencia, se mantuvo una forma de entender la navegación deportiva que hoy está en pleno auge en el Mediterráneo.