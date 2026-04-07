El Palma Futsal afronta una semana de parón internacional para coger impulso

El Palma Futsal afronta una semana atípica en el calendario debido a un nuevo parón internacional, una circunstancia que permitirá al equipo bajar momentáneamente el ritmo competitivo y centrarse en la recuperación física y el trabajo específico.

Tras varias semanas de exigencia acumulada entre competición nacional y compromisos europeos, el conjunto dirigido por Antonio Vadillo aprovechará este paréntesis para reajustar cargas, mejorar aspectos tácticos y dar descanso a buena parte de la plantilla. La pausa llega en un momento clave de la temporada, en el que cada detalle puede marcar la diferencia de cara al tramo decisivo del curso.

En este contexto, solo un jugador del equipo balear tendrá compromisos internacionales. Se trata de Fabinho, que ha sido convocado por la selección de Brasil para disputar la final de la Liga Evolución frente a Argentina, en una eliminatoria a doble partido que se jugará los días 12 y 13 de abril a las 00:15 horas en Jaraguá do Sul. El brasileño ya sabe lo que es conquistar este título, tras lograrlo la pasada temporada.

Mientras tanto, el resto de la plantilla permanecerá en Palma, donde combinará sesiones de entrenamiento con días de descanso planificados por el cuerpo técnico. El objetivo es claro: recuperar energías y preparar el exigente calendario que se avecina, con cinco partidos de liga en apenas tres semanas que serán decisivos en la lucha por asegurar la clasificación para el playoff, antes de afrontar la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, otro de los grandes objetivos del tramo final de la temporada.

El parón permitirá también aliviar la carga tras un mes y medio de máxima exigencia, en el que el equipo ha disputado doce partidos de alto nivel, con numerosos desplazamientos y un desgaste acumulado que ha podido influir tanto en el rendimiento como en los resultados. En este sentido, el cuerpo técnico buscará aprovechar estos días para recuperar frescura física y mental, incidir en aspectos tácticos y reforzar la identidad de juego del equipo.

La victoria del pasado viernes por 8-2 ante el Jaén se presenta como un punto de inflexión que refuerza la confianza del grupo, decidido a encarar con ambición los retos que quedan por delante.