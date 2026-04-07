INVESTIGACIÓN
La FIFA abre expediente a España por los insultos racistas contra Egipto en Cornellà
La RFEF podría ser sancionada con una multa económica y con el cierre parcial del estadio en un futuro partido como local
La FIFA ha anunciado este martes la apertura de un "procedimiento disciplinario" a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los insultos de carácter racista e islamófobo ocurridos durante el España-Egipto celebrado el pasado martes en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Durante dicho encuentro, se escucharon hasta en tres ocasiones diferentes cánticos de "musulmán el que no bote" que ahora serán investigados por los órganos disciplinarios de la FIFA.
La apertura de un expediente entra dentro de las previsiones, toda vez que el árbitro del encuentro recogió dichos cánticos en su acta. Pese a que el colegiado rumano no actuó durante el partido activando el protocolo correspondiente, sí dejó posteriormente constancia de lo que había sucedido en el campo del Espanyol.
Ahora será el Comité Disciplinario de la FIFA el que estudie el caso y aplique las sanciones correspondientes. Lo previsible es que la RFEF reciba al menos una multa económico por lo sucedido. En recientes casos de comportamientos racistas en partidos de selecciones, las federaciones implicadas han recibido multas económicas que han oscilado entre los 5.000 y los 20.000 francos suizos, cifra muy similar en euros.
En algunos casos, la FIFA también ha impuesto a los infractores la obligación de implantar un plan de prevención de este tipo de actitudes o el cierre parcial de los estadios en un partido posterior. En este supuesto, España debería jugar un futuro encuentro como local con una grada parcialmente cerrada. El próximo encuentro de la selección en suelo español está previsto que sea un amistoso en el mes de junio, con Riazor (A Coruña) como escenario probable.
A favor de la RFEF, como atenuante, juega la activación 'motu propio' del protocolo contra el racismo durante el descanso del partido. En ese momento, y después de que se escuchara "musulmán el que no bote" en dos ocasiones, la megafonía y las pantallas del RCDE Stadium proyectaron mensajes contra las actitudes violentas. Hecho que se repitió tras la tercera y última vez en la que se escuchó ese cántico, ya en la segunda mitad.
Los cánticos recibieron la condena unánime del fútbol español, empezando por el seleccionador Luis de la Fuente y por la gran estrella del equipo, un Lamine Yamal que denunció además que "como persona musulmana, no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable" y que "usar una religión como burla en un campo os deja como personas Ignorantes y racistas". Los gobiernos español y catalán también denunciaron los cánticos.
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