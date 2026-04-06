Los torneos de fútbol base, los grandes protagonistas de la Semana Santa en Mallorca

Los torneos amistosos han sido los grandes protagonistas de las fiestas de la Semana Santa. Cientos de niños han tomado parte en los distintos trofeos que se han organizado en los distintos puntos de la geografía mallorquina. Como cada año han sido muchos los que han aprovechado el parón liguero en las categorías base para pasar unos días agradables con su familia practicando su deporte favorito.

La Santa Ponsa Cup no falla a su cita

Uno de los torneos clásicos en esta Semana Santa es la Santa Ponsa Cup, que ayer entregó los trofeos en un ambiente festivo. En sub-10, máximo goleador: Dylan Makate Bokoya (Penya Arrabal); mejor jugador: Adama Conteh (Valencia); mejor portero: Hugo Guaita (Valencia); y premio a la deportividad: CD Manacor. En sub-12, máximo goleador, Genaro (Granada); mejor jugador: Edwin Obeng (Parma Calcio 1913); mejor portero: Valery (Academia 380); y premio a la deportividad: CD Binissalem.

Felanitx acogió un entretenido torneo base

En Felanitx se disputó un torneo en el que los organizadores, el club local, lo definieron como «un día espectacular lleno de fútbol, ilusión y deportividad». La clasificación quedó: en la fase Oro: 1. Serverense; 2. La Salle;y 3. Can Picafort. En Plata: 1. Collerense y 2. Colegio San Pedro. E portero Leo Román y al jugador Sergi Darder, ambos del Mallorca, hicieron acto de presencia en la entrega de premios.

Àgata Pizà, citada de nuevo con España sub-16

La jugadora mallorquina del Mallorca International de fútbol femenino, Àgata Pizà, ha sido seleccionada de nuevo con España sub-16 femenina, que se volverá a entrenar tras proclamarse campeona del Torneo Desarrollo UEFA. La jugadora se concentrará desde y hasta el próximo miércoles en Alfaz del Pi (Alicante).

El Constància juvenil, al borde del precipicio

Insuficiente punto para el Constància juvenil que se queda al borde del descenso a la Liga Nacional después de igualar a dos en el campo del Montecarlo, desaprovechando un claro 0-2 que reflejaba el marcador en el minuto 55 del encuentro. Restan doce puntos por jugar y la permanencia está a once al tener el golaveraje ganado con el Gimnàstic Manresa. Los de Inca jugaron con Bover, Noah (Pere Oliver), Crespí, Gabri Fontcuberta, Andreu Romero, Brad, Gárdenas (Coll), Pau Lluís (Ian Seguí), Marc Patricio (Mascaró), Adri Mairata y Luis García (Ike). Marcaron para los mallorquines Luis García y Marc Patricio.

El Mallorca juvenil vence por 2-0 al Racing Zaragoza

El Mallorca juvenil sigue en su lucha por la tercera plaza en el grupo III de la División de Honor y derrotó con solvencia al Racing Zaragoza por 2-0. Los rojillos jugaron con Nico, Jorge Morera (Carvajal), Iago Mendes, Hurtado, Hugo Fresneda, Biel Serra, Yerga, Dani Ramos (Alemany), Hugo Garvi (Torres), Pablo Arbós y Sidi (Michael).

El San Francisco juvenil iguala en Huesca

El San Francisco juvenil logró igualar un 0-2 ante el Huesca en un duelo en el que en la recta final dominó totalmente. Marcaron Lluís Quirós y Abel Verd. Los escolares jugaron con Josep Mercadal, Abel Verd, Oriol (Horrach), Spencer, César Guzmán, Álvaro Fernández (Biarnés), Adrià (Ferrari), Lluís Quirós, Jordi León (Xayrón) y Molina (Joel Avilés).

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