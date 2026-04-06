Ciclismo
La selección balear brilla en el Campeonato de España de pista cadete y júnior
Tres oros, una plata y un bronce conseguidos este pasado fin de semana en el velódromo de Galapagar confirman el gran momento del ciclismo insular
Maria Quetglas
El velódromo de Galapagar (Madrid) fue escenario, del 2 al 5 de abril, de los Campeonatos de España de Pista para las categorías Cadete y Júnior, una de las citas más importantes del calendario nacional de formación, que ha reunido a los mejores especialistas del país.
La Selección de las Illes Balears firmaron una actuación sobresaliente, logrando un balance de tres medallas de oro, una de plata y una de bronce, además de un total de once clasificaciones dentro del Top-5, confirmando el excelente momento del ciclismo balear en pista.
Durante cuatro intensas jornadas de competición, los corredores y corredoras baleares demostraron un gran nivel competitivo, peleando por los puestos de honor en diferentes disciplinas y consolidándose como una de las selecciones más destacadas del campeonato. La Selección Balear contó con un equipo técnico formado por Miquel Alzamora, Tania Calvo y Andreu Salva.
La Selección Balear cerró su participación con tres oros —dos de Francisco Lozano en keirin y velocidad cadete y uno de Toni Bordoy en puntuación júnior—, además de una plata de Nino Fernández en keirin cadete y un bronce de Marc San Martín en eliminación júnior.
El equipo completó su actuación con once puestos de Top-5, con presencias destacadas en pruebas de eliminación, scratch, puntuación y keirin, tanto en categoría masculina como femenina, además de varios quintos puestos en pruebas por equipos, confirmando la regularidad y el alto nivel competitivo del conjunto balear a lo largo de todo el campeonato.
Estos resultados no solo reflejan el talento de nuestros jóvenes deportistas, sino también el trabajo constante que se viene realizando desde la estructura técnica y los clubes de las islas.
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