Baleares conquista seis medallas en el Open Internacional G1 de Macedonia

Gran competición la realizada por los deportistas baleares del Centre de Tecnificació Esportiva (CTEIB) en el Open Internacional G1 celebrado en Skopje (Macedonia), obteniendo la friolera de seis medallas de siete posibles.

Gonzalo Rodríguez (Club MSS06. Deportista de Tecnificación) y Miguel Ángel Sánchez (Club MSS06. Deportista de Tecnificación) conquistaron la medalla de oro, mientras que la plata fue para Joel García (Club MSS06. Deportista de Tecnificación) e Izan García (Club MSS06).

Melina González (Club Keon. Deportista de Tecnificación) y Manuel García (Club Yong. Deportista de Tecnificación), por su parte, lograron el bronce tras una fantástica competición que se desarrolló en el imponente Boris Trajkovski de Skopje.

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Este buen resultado sitúa a Baleares en la segunda posición de la clasificación general por equipos en la categoría junior, donde había un total de 80 equipos participantes.