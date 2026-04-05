Un tercer cuarto espléndido saca al Palmer Basket del descenso

Triunfo vital del Palmer Basket ante el Ourense para dar un golpe sobre la mesa y salir de la zona de descenso. Los de Juani Díez dan un paso de gigante y ponen ya el foco en la final que tienen el domingo que viene ante el Melilla. Jornada redonda para los mallorquines, que se benefician también de las derrotas de Cartagena y Tizona Burgos, rivales directos por la permanencia. Un tercer cuarto espléndido, con un 28-8 de parcial, permitió al conjunto turquesa llevarse su tercer triunfo consecutivo en Son Moix.

Los locales empezaron el partido con la idea clara de proteger su aro con intensidad y estar sólidos atrás. Phil Scrubb estrenó el marcador y cuajó un perfecto cuatro de cuatro en tiros libres. Sean McDonnell fue quien lideró al Ourense, con cinco puntos seguidos que igualaron el buen arranque del Palmer, que terminó el primer cuarto dos puntos por debajo (14-16).

En el segundo, los de Juani Díez mantuvieron su buen nivel defensivo. El encuentro, con muchos errores por parte de ambos equipos, perdió algo de ritmo. Los visitantes pudieron tomar algo de ventaja, pero unos buenos últimos minutos de Jesús Carralero hicieron que los mallorquines llegaran al descanso solo un punto abajo (28-29).

Tras el descanso, el Palmer Basket rozó su mejor versión. Joan Feliu abrió el cuarto con un triple, y Phil Scrubb siguió brillando con otro más. Carralero e Izaw-Bolavie dominaron en la pintura. La defensa fue clave para frenar al equipo gallego, que solo anotó ocho puntos en todo el tercer parcial. Los baleares aprovecharon su acierto para abrir una gran ventaja y Golden Dike, con dos triples —uno sobre la bocina—, encendió al público de Son Moix, dejando el marcador en 56-37.

En el último asalto, los mallorquines supieron gestionar la ventaja, no permitieron la reacción del rival y cerraron una victoria importante por 72-56. Phil Scrubb, con 20 de valoración, fue el mejor del partido.