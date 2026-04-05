Fútbol | Segunda RFEF
El Porreres cae con claridad ante el Barça B y vuelve a ser colista
La derrota (1-5) supone un paso atrás en la lucha por la permanencia de los mallorquines, que fueron inferiores
El Porreres encajó una dura derrota en el Municipal de Ses Forques ante un Barcelona B (1-5) muy superior, en un partido que se torció pronto y que deja a los de Jaume Mut de nuevo como colistas del Grupo 3 de Segunda RFEF. La derrota reduce de forma considerable las esperanzas de salvación, ya que la permanencia está a 8 puntos cuando quedan solo 12 por disputarse.
El encuentro comenzó con un contratiempo importante para los locales, que perdieron por lesión a Villapalos en los primeros compases. Aun así, el equipo intentó mantenerse firme hasta que el filial azulgrana golpeó primero.
En el minuto 19, Cortés adelantó al Barça B tras un córner (0-1), pero la respuesta del Porreres fue inmediata. En otra acción a balón parado, los locales forzaron un penalti y, en el minuto 21, Javi Cobo no falló para firmar el empate (1-1).
La reacción, sin embargo, fue breve. El Barça B volvió a tomar el control y castigó antes del descanso. Aziz, en el minuto 30, puso el 1-2, y Pacífico, en el 40, amplió la ventaja hasta el 1-3, dejando el partido muy cuesta arriba para el Porreres al descanso.
Tras la reanudación, el guion no cambió. El filial siguió dominando y rozó el cuarto gol en los primeros minutos, con un disparo al travesaño que evitó un marcador aún más amplio. Mut movió el banquillo buscando reacción, pero su equipo no logró cambiar la dinámica el encuentro.
La sentencia llegó en el minuto 72, cuando Joaquín hizo el 1-4. Ya en el tiempo añadido, Barberà cerró el marcador con el definitivo 1-5.
Ficha técnica
1 - Porreres: Pau Socías, Jorge García (Poo, m.46), Jaraiz (Garí, m.76), Bengochea, Villapalos (Marcos, m.15), Torregrosa, Keita, Recalde, Javi Cobo (Giuliano, m.63), Alorda y Guize (Florit, m.46).
5 - Barcelona Atlètic: Kochen, Olmedo (Barberá, m.73), Cortés, Pacífico (Oduro, m.49), Fariña, A. Toni Fernández (Guillermo, m.66), Aziz, Juan Hernández (Campos, m.73), Joaquín Delgado (Tunkara, m.73), Víctor y Kluivert.
Gols: 0-1, m.18: Cortés. 1-1, m.21: Javi Cobo (penalti). 1-2, m.30: Aziz. 1-3, m.41: Pacífico. 1-4, m.72: Joaquín Delgado. 1-5, m.92: Barberá.
Árbitro: Martínez Vilches (C. Valenciano).
T. Amarillas: a Víctor, Poo, Cortés y Marcos.
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