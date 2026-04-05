El Poblense cede en inferioridad ante un Sant Andreu superior

El Poblense cayó derrotado ante el Sant Andreu (2-0) en el Narcís Sala, en un encuentro condicionado por la expulsión de Payeras en la primera mitad y en el que los mallorquines tuvieron que resistir durante muchos minutos en inferioridad. Fue mejor el líder, pero la roja al defensa mallorquín impidió a los de Óscar Troya poner en dificultades a un once catalán que gozó de hast aocho ocasiones claras de gol.

El inicio fue de claro dominio local. El Sant Andreu controló el balón desde el primer momento, mientras el Poblense se mantuvo replegado en su campo, esperando su oportunidad al contragolpe.

El primer gol llegó pronto. En el minuto 12, tras una jugada iniciada desde la defensa y culminada con un centro desde la derecha, Sabater despejó un primer remate, pero Lucas Viña aprovechó el rechace para hacer el 1-0.

El Poblense intentó reaccionar, con un Sabater muy activo bajo palos, interviniendo en varias acciones de peligro, incluido un chut desde el centro del campo de Andreu. El partido cambió para los de visitantes en el minuto 32, en la jugada clave del encuentro: balón largo sobre Mendes, carrera con Payeras, caída al borde del área del atacante y el árbitro señala falta y tarjeta roja para el defensa mallorquín. Una decisión controvertida y muy protestada por los visitantes.

Con uno menos, el Poblense no renunció a atacar. De hecho, tuvo una llegada clara antes del descanso, con una contra que finalizó Prohens con un chut cruzado en el minuto 39.

Segunda parte

Pero las fuerzas y los ánimos abandonaro a los mallorquines en la segunda mitad. El Sant Andreu dominó por completo el juego, mientras el Poblense se mantenía ordenado atrás, intentando resistir y encontrar alguna opción aislada. Pero no hubo ocasión.

Sabater volvió a aparecer en el minuto 58 para evitar el segundo tanto en un cabezazo de Alexis, pero nada pudo hacer en el 2-0. En el minuto 70, Lucas Viña firmó su doblete con un lanzamiento de falta directa al borde del área que sentenció el encuentro.

En el tramo final, el Sant Andreu siguió mandando e incluso pudo ampliar su ventaja. El Poblense, muy condicionado por la inferioridad numérica, se centró en defender hasta el final.

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Una derrota en un partido en el que el equipo compitió mientras pudo, pero que quedó marcado por la expulsión y el dominio local, especialmente en la segunda mitad. El Poblense se sitúa tercero y, a falta de cuatro jornadas para el final de la Liga en el Grupo 3 de Segunda RFEF, aún no tiene asegurado el play-off.