Joan Roca, amo y señor en el ‘Pasqua Ariany’

Una de las clásicas del calendario ciclista mallorquín, el ‘Trofeu Pasqua Ariany’ alcanzó esta tarde su cuadragésima edición en una tarde fantástica para la práctica deportiva. Bajo la organización del CC Ariany, Joan Roca, del Arabay, se adjudicó el triunfo absoluto en la prueba estelar, reservada a los ciclistas de primer nivel que cerró la programación.

Los 32 contendientes debieron completar 39 vueltas al siempre complicado circuito urbano de 1.2 kilómetros. Después de las escaramuzas iniciales, antes de completarse las cuatro primeras vueltas, se formó un grupo cabecero con los hombres fuertes donde el ganador estuvo acompañado por Martí Mir, Marc Dolç y Lluís Borràs, quienes fueron tomando ventaja a sus oponentes hasta que Roca lanzó su ataque definitivo para iniciar una andadura en solitario que le permitió doblar a buena parte de sus rivales.

En el trío perseguidor, Mir sufrió una caída sin consecuencias mientras Dolç atacaba a Borràs para colarse segundo al final de la prueba, donde Sergi Amengual y Marc Roca completaban las cinco primeras plazas. Por su parte, Izán Baidez fue el mejor junior seguido de Miquel Adrover y Joan Beltrán.

Victoria sin paliativos de Maria Magdalena Deyà en la carrera para féminas tras marcharse en solitario antes de completarse la segunda de las 20 vueltas programadas. Le acompañaron en el pódium final Maricia Ferrer y Julia Martínez con Nuria Allés como primera cadete y Dolores Fernández como mejor Máster 50.

Los tres primeros clasificados de cada categoría posan juntos en el podio. / Tomeu Arbona

En la prueba de segunda categoría, triunfo de Miquel Àngel Gelabert, que en la parte final de la carrera distanció a Ramón Ros y Joan Barceló. Por su parte, Sven Dudfzus se impuso en solitario en la prueba de tercer nivel seguido de Jorge Rodríguez y Toni Abraham. En la carrera para cadetes, Andreu Martorell sentenció a su favor en la parte final de la prueba seguido de Sergi Frau y Guillem Jaume.

En infantiles, Biel Mora superó a Oliver Stewart y Martí Sales con Maria Prats como mejor chica, mientras que en alevines Jaime Salmerón dominó a placer seguido de Tomàs Pons y Adrià Tolosa con Aina Muñoz como primera niña. También compitieron principiantes y promesas con gran número de participantes.