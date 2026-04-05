Helsinki y Atlético de Madrid reinan en la East Mallorca Cup

El Helsinki y el Atlético de Madrid se han convertido en los campeones de la octava edición de la East Mallorca Cup, el torneo internacional de fútbol base que se ha disputado desde el miércoles en la comarca del Llevant y que este año ha registrado récord de participación, con 2.500 jugadores. Los finlandeses, en categoría cadete, y los rojiblancos, en alevín e infantil, se han impuesto en la final a Sporting de Portugal, Mallorca y Barcelona, respectivamente.

En categoría sub-15, un solitario tanto en la segunda parte ha sido suficiente para que el Helsinki se haga con el título, en una final muy disputada y emocionante (1-0). El equipo nórdico sucede así en el palmarés al Ajax, ganador en la edición de 2025.

El Helsinki cadete alza la East Mallorca Cup al cielo, / Ariane Gramelspacher

En categoría infantil, la final entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, vigente campeón, se ha decidido desde el punto de penalti, tras finalizar el encuentro con empate (1-1). El gran protagonista ha sido el portero rojiblanco, que ha detenido los tres primeros lanzamientos, imponiéndose finalmente su equipo por 3 a 1.

En la primera final de la jornada, en categoría alevín, el Atlético de Madrid se ha impuesto al Mallorca (2-0), que por segundo año consecutivo se ha quedado a las puertas del título, tras perder en 2025 ante la Juventus de Turín.