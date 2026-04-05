El Atlético Baleares remonta en Ibiza y afianza su camino hacia el ‘play-off’

El Atlético Baleares logró una victoria importante en el derbi balear ante la SD Ibiza (1-3) en San Rafael, en un partido abierto y de alternativas que los de Luis Blanco supieron remontar tras empezar por detrás en el marcador.

El Baleares fue el primero en generar peligro, con varias llegadas claras. Tovar se encontró con una buena parada de Joan Pol, Rubén Bover no acertó en una volea y Miguelito vio cómo la defensa despejaba su intento.

Cuando mejor estaban los mallorquines, llegó el golpe inesperado. En el minuto 31, un error de Pablo García en la salida de balón permitió a Carlos Gibert adelantar a la SD Ibiza (1-0) en una de sus primeras aproximaciones.

Lejos de venirse abajo, el Baleares reaccionó. Siguió buscando el empate ante un rival que tampoco renunció al ataque y lo encontró antes del descanso. En el minuto 42, Moha Keita culminó un pase en profundidad con un zapatazo dentro del área para hacer el 1-1.

Tras el paso por vestuarios, el partido mantuvo el mismo guion, con ida y vuelta y sin un dominador claro. Tovar volvió a avisar en los primeros minutos, y más tarde, en el 64, se plantó solo ante Joan Pol, que evitó el gol.

Tovar encarrila el triunfo

El premio llegó en el minuto 71. Gran jugada de Moha Keita por la izquierda, pase atrás y Tovar definió con calidad a la escuadra para completar la remontada (1-2).

El Baleares no se conformó y sentenció en el tramo final. En el minuto 88, tras una acción a balón parado, Pachón recogió un balón suelto en el área y lo envió a la red para cerrar el 1-3 definitivo.

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Un triunfo trabajado en un partido exigente que deja al Atlético Baleares con virtualmente asegurada su presencia en el ‘play-off’ de ascenso en un Grupo 3 de Segunda RFEF que ya ha alcanzado la jornada 30.