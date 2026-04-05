El Andratx más eficaz golea y mantiene viva la esperanza

El Andratx logró una victoria clave ante el Valencia Mestalla (5-3) en el Municipal de Sa Plana, en un partido intenso en el que los locales mostraron una gran eficacia ofensiva para seguir con opciones de permanencia. A cuarto jornadas del final de la Liga en el Grupo 3 de Segunda RFEF, tiene la salvación directa a dos partidos.

El equipo de José Contreras salió decidido desde el inicio y golpeó muy pronto. En el minuto 4, Garrido abrió el marcador tras un inicio en el que el Andratx ya había conseguido generar peligro, incluso con varias acciones a balón parado.

El Valencia Mestalla reaccionó y obligó a intervenir a Elías, que evitó el empate con una buena parada a un tiro de Otorbi y que después intervino tras una contra bien conducida por Víctor. Sin embargo, el Andratx volvió a castigar. En el minuto 34, Adrián Garrido firmó el 2-0, confirmando la sensación de que cada llegada local tenía mucho peligro.

Antes del descanso, Mario Domínguez recortó distancias desde el punto de penalti (2-1, m.43), premiando el intento visitante de meterse en el partido. Sin embargo, la respuesta volvió a ser inmediata: en el añadido, Llabrés hizo el 3-1, en otra muestra de la enorme pegada lque ha tenido el once mallorquín.

Garrido no perdona

Tras el paso por vestuarios, el Valencia Mestalla intentó dar un paso adelante, pero se encontró con un Andratx que no perdonaba. En el minuto 51, Garrido, muy inspirado, completó su 'hat-trick' al rematar un centro lateral para el 4-1. El partido estaba encarrilado para el Andratx.

El filial valencianista no se rindió, insistiendo en su intento de engancharse al partido, y volvió a recortar la diferencia con otro penalti transformado por Mario Domínguez en el minuto 73 (4-2). Pero la reacción visitante duró poco. Apenas dos minutos después, Javi Sánchez aprovechó una pérdida rival para marcar el 5-2.

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Ya en el tiempo añadido, Rodri recortó distancias (5-3), cerrando un partido con muchos goles y en el que el Andratx supo castigar a su rival en momentos decisivos.