Billar
Xisco Barceló se proclama campeón de Baleares de Bola 8
El torneo disputado en Ibiza sirvió para definir la selección balear, que completarán Óscar Olivas y José Luis González
Xisco Barceló fue el gran nombre propio del Campeonato de Baleares de Pool de Bola 8 de Primera Categoría disputado en Ibiza. El jugador mallorquín se adjudicó el título tras firmar un torneo muy sólido, con cinco victorias sin derrota y el mejor registro del campeonato, con un 73% de efectividad.
Barceló apenas dio opción en las eliminatorias decisivas. Ganó en cuartos de final al filipino Ramil Carpio por 6-1, repitió resultado en semifinales ante Óscar Olivas y cerró el título con un 6-3 en la final frente a Manuel Montejo.
El subcampeón fue precisamente Montejo, que completó también un notable campeonato, mientras que el tercer puesto compartido fue para Óscar Olivas y José Luis González.
Última cita para definir la selección balear
El torneo, celebrado esta pasada semana, tenía además un valor añadido, ya que era la última gran prueba para definir la selección balear que competirá en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. el combinado se definía según el ranking autonómico de Primera, que se compone de tres autonómicos: bola 8, bola 9 y bola 10. Esa circunstancia elevó la exigencia del campeonato, ya que cada partida no solo decidía el avance en el cuadro, sino también las opciones de ganarse una plaza en el combinado regional.
En el ranking general final de Primera, actualizado tras ese torneo, el orden quedó así: José Luis González, 1.390 puntos; Xisco Barceló, 1.375; Óscar Olivas, 1.175. Estos tres jugadores fueorn los que se quedaron con las tres plazas del equipo que representará a la Federación Balear de Billar.
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