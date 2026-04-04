Los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, campeones absolutos del Trofeo Princesa Sofía

La ceremonia de entrega de premios del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels cerró esta noche una edición vibrante, en la que se estrenaron nuevos formatos de competición de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028. El acto sirvió para homenajear a los ganadores de cada una de las diez clases olímpicas y para coronar como vencedores absolutos a los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, de Nacra 17.

El evento, celebrado en Ses Voltes, a los pies de la catedral de Palma, estuvo presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez; la alcaldesa de Llucmajor, M.ª Francisca Lascolas; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzà; el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard; el director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom; y el gerente de Ports IB, Francisco Villalonga.

También asistieron el vicepresidente de World Sailing, Dave Hugues; el presidente de la Real Federación Española de Vela, Joaquín González Devesa; la presidenta de la Federación Balear de Vela, Catalina Darder; el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil; el presidente del Club Marítimo San Antonio de la Playa, Juan Miguel Català; el comodoro del Club Nàutic S’Arenal, Mariano Cazador; y el fundador y presidente ejecutivo de FERGUS Group, Pep Cañellas, entre otras autoridades.

Los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, campeons absolutos del Trofeo Princesa Sofía 2026 / Sailing Energy (Princesa Sofía Mallorca)

Los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, primeros clasificados de Nacra 17, se coronaron vencedores absolutos de la 55ª edición tras haber liderado su clase durante todo el campeonato. Al final de la ceremonia, Järudd y Jonsson alzaron la emblemática ensaladera del Princesa Sofía, en la que figuran inscritos los nombres de los ganadores absolutos de todas las ediciones. Además, recibieron un bono de cinco noches en hoteles FERGUS, de manos del presidente ejecutivo del grupo, Pep Cañellas. Los suecos dedicaron este triunfo tan especial a sus abuelos, fallecidos durante la semana en ambos casos, en lo que fue un campeonato muy satisfactorio a nivel deportivo, pero muy duro en el plano personal.

Los ganadores de las diez clases representaron a un total de nueve nacionalidades, de las 62 que participaron en esta edición, en la que concurrieron cerca de 900 embarcaciones y más de 1.100 regatistas.

Podios españoles

Además de Emil Järudd y Hanna Jonsson, fueron especialmente aplaudidos en la ceremonia de entrega de premios los equipos españoles que subieron al podio: Jordi Xammar y Marta Cardona, ganadores en 470 Mixed; y Paula Barceló y María Cantero, bronce en 49erFX tras sufrir una penalización por decisión arbitral en los últimos metros de la segunda regata final, cuando navegaban hacia el oro en esta primera etapa del circuito Sailing Grand Slam.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels está organizado por Bahía Activa —la fundación formada por el Real Club Náutico de Palma, el Club Nàutic Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y la Federación Balear de Vela— y cuenta con el respaldo de World Sailing. El evento está cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. Además, forma parte del Sailing Grand Slam 2026 junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta.

El 56 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels se celebrará del 26 de marzo al 3 de abril de 2027.