Pilotades | La División de Honor adelantó su jornada 28 y descansa este fin de semana

Pese a las fiestas de Semana Santa, buena parte del fútbol amateur no ha descansado. Es el caso de la Tercera RFEF, que arrancó el miércoles y concluirá la 29ª jornada mañana domingo. En la División de Honor, los partidos se adelantaron al miércoles y jueves, por lo que los futbolistas podrán descansar este fin de semana.

Los primeros de Tercera juegan mañana domingo

La Tercera División balear no descansa en esta Semana Santa y disputa la vigésimo novena jornada: hoy, Formentera-Felanitx (15:00 horas); y mañana, Mallorca B-Portmany (12:00), Platges-Peña Deportiva (12:00), Llosetense-Mercadal (12:00) y Cardassar-Manacor (18:00). Ya disputados: Constància, 3-Santanyí, 0; Alcúdia, 1-Rotlet, 2; Inter Ibiza, 3-Binissalem, 0; y Son Cladera, 3-Collerense, 2.

El Son Verí derrota por 1-2 al Arenal en Honor

La División de Honor Mallorca completó su jornada 28 entre el miércoles y el Jueves Santo: Sineu, 1-Sóller, 1; Santa Catalina Atlético, 1-Ferriolense, 0; Campos, 3-Serverense, 2; Arenal, 1-Son Verí, 2; Esporle4s, 0-Alaró, 0; Pòrtol, 2-Andratx B, 0; Recreativo La Victoria, 0-Platges de Calvià, 0; Inter Manacor, 1-Sant Jordi, 1; y Alcúdia, B, 2-Atlético Rafal, 0.

El s’Horta de Preferente celebra su triunfo en el campo del Petra / J. V.

El S’Horta se impone por 0-1 en el feudo del Petra

La Regional Preferente también disputó entre el martes y el jueves de esta semana su jornada para tener este fin de semana largo libre: Xilvar, 1-Can Picafort, 3; Algaida, 4-Consell, 4; Calvià, 3-Espanya, 1; Collerense B, 0-Athlètic Montuïri, 4; Petra, 0-S’Horta, 1; La Unión, 3-Santa Maria, 1; Son Sardina, 1-Murense, 1; y Porto Cristo, 1-Pla de na Tesa, 5. Aplazado el Pollença i Port-Cade Paguera.

Las féminas de Segunda y Tercera descansan

La Segunda y Tercera División femenina tienen jornada de descanso toda la Semana Santa y volverán el próximo fin de semana.

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En juvenil División de Honor: hoy sábado, Montecarlo-Constància (18:00) y Mallorca-Zaragoza Racing (18:15); y mañana domingo, San Francisco-Huesca (11:30). El Constància necesita ganar en tierras aragonesas para no consumar su descenso matemático a la Liga Nacional cuando solamente restan cinco jornadas para que finalice la Liga regular.