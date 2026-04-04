Marta Cardona conquista el Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels

Marta Cardona fue la gran protagonista mallorquina en el cierre del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels. La regatista mallorquina se proclamó campeona en 470 Mixto junto a Jordi Xammar, mientras que Paula Barceló se colgó el bronce en 49er FX formando tripulación con María Cantero. También dejó una actuación destacada la otra mallorquina presente en las finales, Melania Henke, que acabó en el 'Top 10' de la misma clase.

La gran alegría española llegó en 470 Mixed, donde Jordi Xammar y Marta Cardona confirmaron la superioridad que habían mostrado durante toda la semana. La tripulación catalano-balear, campeona del mundo y líder en cinco de las seis jornadas del campeonato, remató su actuación con dos mangas finales muy sólidas, en las que firmó un primero y un segundo para asegurarse el oro. Es su primera victoria juntos en el Princesa Sofía.

La regata dejó también un desenlace cruel para la mallorquina Paula Barceló y María Cantero en 49erFX. La balear y la canaria habían dominado prácticamente todo el campeonato y llegaron a la jornada decisiva con serias opciones de llevarse el título. De hecho, ganaron la primera regata final y tenían el oro muy cerca en la segunda, pero una penalización a escasos metros de la llegada les apartó de la victoria y las obligó a conformarse con la tercera plaza. El triunfo fue finalmente para las canadienses Georgia y Antonia Lewin-Lafrance, por delante de las alemanas Sophie Steinlein y Catherine Bartelheimer.

En esa misma clase, Melania Henke, formando pareja con la gallega Patricia Suárez, completó también una actuación meritoria. La tripulación cerró el campeonato con dos octavos puestos en las finales, resultado que le permitió terminar entre las diez mejores del 49erFX en una flota de enorme exigencia.

Los ganadores

Más allá del protagonismo balear, el nuevo formato de competición volvió a apretar al máximo las clasificaciones en la bahía de Palma y coronó a los campeones de las diez clases olímpicas. En 470 Mixed ganaron Jordi Xammar y Marta Cardona; en 49erFX, Georgia y Antonia Lewin-Lafrance; en 49er, los alemanes Richard Schultheis y Fabian Rieger; en Nacra 17, los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson; en ILCA 7, el australiano Matt Wearn; y en ILCA 6, la irlandesa Eve McMahon.

En las clases de tabla, el francés Nico Goyard se llevó el título en iQFOiL Men, mientras que la israelí Tamar Steinberg hizo lo propio en iQFOiL Women. En Formula Kite Women venció la francesa Lauriane Nolot, y en Formula Kite Men sumó su cuarto título consecutivo el singapurense Max Maeder.

Entrega de trofeos y campeón único

La 55ª edición de la gran regata mallorquina se cerrará con la ceremonia de entrega de trofeos, prevista en Ses Voltes, a los pies de la catedral de Palma, donde se reconocerá a los ganadores de cada clase y se anunciará al campeón absoluto del evento. Será el broche final a una semana que ha vuelto a situar a la bahía de Palma en el centro de la vela olímpica internacional.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels está organizado por Bahía Activa (la fundación formada por el Real Club Náutico de Palma, el Club Nàutic Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y la Federación Balear de Vela) y forma parte del Sailing Grand Slam 2026 junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta.

Clasificación final 470 1.- Jordi Xammar / Marta Cardona (ESP) – 25 puntos 2.- Martin Wrigley / Bettine Harris (GBR) – 32 puntos 3.- Matisse Pacaud / Lucie De Gennes (FRA) – 44 puntos 49er 1.- Richard Schultheis / Fabian Rieger (GER) – 33 puntos 2.- Nevin Snow / Ian Macdiarmid (USA) – 38 puntos 3.- Xin Wang / Tianyu Qi (CHN) – 39 puntos 49er FX 1.- Georgia Lewin-Lafrance / Antonia Lewin-Lafrance (CAN) – 46 puntos 2.- Sophie Steinlein / Catherine Bartelheimer (GER) – 47 puntos 3.- Paula Barceló / María Cantero (ESP) – 47 puntos Formula Kite Men 1.- Maximiliam Maeder (SGP) – 30 puntos 2.- Riccardo Pianosi (ITA) – 37 puntos 3.- Valentin Bontus (BRA) – 60 puntos Formula Kite Women 1.- Lauriane Nolot (FRA) – 46 puntos 2.- Jessie Kampman (NED) – 14 puntos 3.- Chenxue Liu (CHN) – 54 puntos ILCA 6 1.- Eve McMahon (IRL) – 47 puntos 2.- Daisy Collingridge (GBR) – 48 puntos 3.- Emma Plasschaert (BEL) – 63 puntos ILCA 7 1.- Matt Wearn (AUS) – 25 puntos 2.- Elliot Hanson (GBR) – 36 puntos 3.- Michael Beckett (GBR) – 41 puntos iQFOiL Men 1.- Nicolas Goyard (FRA) – 42 puntos 2.- Noah Lyons (USA) – 39 puntos 3.- Nicolo Renna (ITA) – 55,5 puntos iQFOiL Women 1.- Tamar Steinberg (ISR) – 56 puntos 2.- Marta Maggetti (ITA) – 63 puntos 3.- Maya Gysler (NOR) – 69 puntos Nacra 17 1.- Emil Järudd / Hanna Jonsson (SWE) – 20 puntos 2.- Mateo Majdalani / Eugenia Bosco (ARG) – 29,2 puntos 3.- John Gimson / Anna Burnet (GBR) – 33,2 puntos

El 55 Trofeo Princesa Sofía bajó así el telón a una edición marcada por la igualdad y por la emoción del nuevo sistema de finales. Y, entre toda esa élite internacional reunida en la bahía de Palma, Marta Cardona, Paula Barceló y Melania Henke dejaron bien alto el pabellón mallorquín.