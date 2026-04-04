El Mallorca alevín se mete en la final de la East Cup

El East Mallorca Cup, torneo internacional de fútbol base que se disputa en la comarca del Llevant y que ha reunido desde el miércoles a 2.500 jugadores de 18 países de todo el mundo, ya conoce el nombre de los seis finalistas que el domingo se disputarán el título en las tres categorías en liza, alevín, infantil y cadete, en el campo de Cala Millor. El Atlético de Madrid buscará el trofeo ante el Mallorca y el Barcelona, en sub-11 y sub-13, mientras que el Sporting de Portugal y el Helsinki se verán las caras en sub-15.

En categoría cadete, el Sporting de Portugal y el Helsinki lucharán por suceder al Ajax en el palmarés de la competición (11:30 horas). Los portugueses han dejado atrás en semifinales precisamente a los holandeses (1-0), en cuartos de final al Brann (2-1) y en octavos de final al ULM, en la tanda de penaltis, tras finalizar el partido con empate (2-2). Su rival será el Helsinki, que ha ganado en semifinales a la Penya Arrabal (2-1), en cuartos de final al St Kevins (1-3) y en octavos de final a La Salle (1-0).

Los jugadores del Mallorca celebran un gol. / Ariane Gramelspacher

En categoría infantil, el FC Barcelona, actual campeón, defenderá el título ante el Atlètico de Madrid (10:30 horas). Los azulgrana se deshicieron en semifinales del Milan (0-2), en cuartos de final del Fleetwood Town (0-2) y en octavos de final de la Penya Arrabal (12-0). Los colchoneros, por su parte, han alcanzado el último encuentro del torneo tras vencer en semifinales al Sporting de Braga (5-1), en cuartos de final al RCD Mallorca (2-0) y en octavos de final al Recreativo Penya Arrabal (2-0). Los madrileños alcanzaron la final en la edición de 2024 pero sucumbieron ante el Villarreal.

Finalmente, en categoría alevín, el Atlético de Madrid y el RCD Mallorca disputarán la primera final del día (9:45 horas). Los rojiblancos han accedido al partido decisivo tras superar en semifinales al vigente campeón, la Juventus (5-0), en cuartos de final a La Salle (0-4) y en octavos de final al San Francisco (6-1). Los bermellones por su parte llegan tras apear en semifinales al Girona (2-4), en cuartos de final al Athletic Club de Bilbao (2-4) y en octavos de final al Hombrucher alemán (6-0). Los insulares tratarán de nuevo de alzarse con el trofeo tras ser subcampeones en 2025.