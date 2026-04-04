Trote
Goliat de Clide es el rey del Municipal de Manacor
El ejemplar de Ca’n Durán, guiado por Tomeu Mascaró, suma en el Premi Aniversari su quinta victoria consecutiva de 2026
Goliat de Clide, el rey del Municipal, volvió a ser ayer viernes el de las grandes ocasiones, adjudicándose el triunfo en el ‘Premi Aniversari’ del Hipòdrom de Manacor.
El ejemplar de Ca’n Durán volvió a reivindicarse como la gran estrella nacional en el óvalo de Manacor, puesto que cuando toma la salida desde el primer pelotón poca cosa pueden hacer sus rivales para batirle.
En esta undécima carrera disputada ayer en la reunión del Divendres Sant se volvió a repetir la misma historia de sus anteriores cuatro últimas carreras, en las que conquistó la victoria de forma consecutiva.
Un pleno de triunfos que ha permitido al ejemplar de Ca’n Durán liderar la clasificación de la ‘Regularitat’ empatado a 30 puntos con Micha des Llorer, que con Guillem Andreu también logró la victoria ayer en el ‘Premi Vesta’.
Goliat de Clide, envalentonado por ‘es Xoret’ tras las alas del autostart, se hizo dueño de la cabeza del pelotón en un recorrido en el que no hubo más secreto que el dominio absoluto del hijo del italiano Infinitif y Ona de Clide SB.
Sobre los 2.375 metros de esta prueba, Goliat de Clide volvió a coronarse tras un recorrido perfecto, en el que hizo lo posible para no verse superado en ningún momento y firmar su quinto triunfo consecutivo de este 2026 en el Municipal.
Hasta el momento, presenta una efectividad del cien por cien en los primeros cuatro meses de este año y acumula un total de 53 victorias desde su debut en competición, el 18 de agosto del año 2018, en el hipódromo de Maó, donde también logró el triunfo bajo las órdenes de Iñaki Vinent.
En sus 129 carreras disputadas, Goliat de Clide acumula 58.891 euros en ganancias, con una efectividad del 41 por ciento en su historial de victorias.
Por su parte, el resto de plazas de podio fueron para Indian Above, con Jeroni Fuster, e Invictus Grif, con Julia Pons.
En el capítulo de conductores, los más laureados, acumulando tres triunfos, fueron Guillem Andreu –con Micha des Llorer, Many Star y Kenesis Mixó– y Mateu Riera –con Little Vachi, Jazzy Effel y Hyacinto Bello–, mientras que con dos estuvieron Miguel Mestre –Milka des Colls y Maximus SS– y Tomeu Mascaró (con Goliat de Clide y Midnight Hall).
Suecia y Francia
En el hipódromo sueco de Ärjang, el ejemplar mallorquín de cinco años de edad Likearollingstone, guiado por su entrenador y copropietario Bjorn Goop, disputará este próximo lunes la quinta carrera de la reunión.
Sobre los 2.140 metros, afrontará la salida con el número cinco tras el autostart, en un recorrido en el que partirá entre los principales favoritos a las 13:51 horas. Entre sus rivales sobresalen dos de las yeguas noruegas de esta prueba, Gaagaa Classic y Touchtoomuch.
En el hipódromo de Vincennes, Last des Brousses –del entrenamiento de Toni Ripoll y propiedad de la Cuadra Balear– finalizó cuarto con un tiempo de 1:14’1 sobre los 2.700 metros. Hoy, también en Vincennes, presentará en competición a Manigod. Guillem Horrach tendrá mañana domingo a Nacre Jador en Meslay du Maine, Rafel Roig estará en Reims y Miquel Barceló, en Lyon.
Resultados de las carreras
1ª carrera — Premi Caprice de Nille (2.050 m/A, 1.000 euros)
- L’Enamora Vic (A. Riera B) — 1:22’0
- Milana RV (J. Forteza) — 1:23’0
- El resto de participantes fueron distanciados.
2ª carrera — Premi Lin Boi (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Minnie Durán (M. Blasco) — 1:19’6
- Menut CL (A. Valls) — 1:19’9
- Mae Geri Plus (J. Fluxà) — 1:20’3
- Lila de Sevres (A. Vaquer) — 1:20’7
- Moragues MQ (V. Ginard) — 1:20’7
3ª carrera — Premi Jonjelin (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Milka des Colls (M. Mestre) — 1:20’3
- Marivent (M.J. Burdiel) — 1:20’7
- Lou Bird (J. Forteza) — 1:20’8
- Limoncello Vic (A. Riera B) — 1:21’0
- Karina de sa Rosa (A. Valls) — 1:21’2
4ª carrera — Premi Volvo (2.050 m/A, 1.200 euros)
- Naudi Boy (G. Riera) — 1:19’9
- Nuria BM (G. Andreu) — 1:20’0
- Nuri A (Jme. Fluxà) — 1:21’5
- Na Calistra (J. Fuster A) — 1:22’8
- Naira Garbo (J.A. García) — 1:25’8
5ª carrera — Premi J Giralda (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Many Star (G. Andreu) — 1:18’2
- Moet de Font (M.A. Binimelis) — 1:18’5
- Maxi de Font (J. Carreras) — 1:18’7
- Macarena (A. Vaquer) — 1:19’7
- Levis S (T. Contreras) — 1:19’8
6ª carrera — Premi Zeta (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Kambalaya BJ (C. Riera M) — 1:17’4
- Kawasaki Durán (A. Vázquez) — 1:17’8
- Kapritxos A (Jme. Fluxà) — 1:18’0
- Jonquet AM (Ant. Andreu) — 1:18’3
- Juventino Mar JS (I. Garau) — 1:18’3
7ª carrera — Premi Spondias (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Gin Fizz d’Un Soir (F. Andreu) — 1:17’6
- Filou Nicaux (Jme. Fluxà) — 1:17’8
- De Padd (A. Riera R) — 1:17’9
- Fairplay Forever (V. Ginard) — 1:17’9
- Gloire de Fleury (B. Llobet) — 1:18’1
8ª carrera — Premi Bandido GS (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Maximus SS (M. Mestre) — 1:19’4
- Mistic Lemon (J. Fluxà) — 1:19’5
- Lujuriosa Power (P.A. Calzado) — 1:19’8
- Layker des Puig (M.J. Burdiel) — 1:19’9
- Karen des Llorer (A. Bonet) — 1:19’9
9ª carrera — Premi Vesta (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Micha des Llorer (G. Andreu) — 1:18’1
- Liorna (P. Sansó) — 1:18’5
- Maximus Love RS (J. Fluxà) — 1:18’6
- Infinit Iniesta (L. Capó) — 1:18’9
- Kanya Charry (Jme. Fluxà) — 1:19’1
10ª carrera — Premi Villa Rubi (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Midnight Hall (B. Mascaró) — 1:18’7
- Kaliu A (J.A. Riera) — 1:18’8
- Kala de Roser (M.R. Sureda) — 1:19’1
- Kaharajah A (A. Alzamora) — 1:19’2
- Kapitano Vic (M. Riera B) — 1:19’3
11ª carrera — Premi Aniversari (2.375 m/A, 3.000 euros)
- Goliat de Clide (B. Mascaró) — 1:18’5
- Indian Above (J. Fuster A) — 1:18’6
- Invictus Grif (Ju. Pons) — 1:18’7
- Instinct de Clide (C. Riera M) — 1:18’8
- Independence (G. Andreu) — 1:18’8
12ª carrera — Premi Zapel (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Mad Max SB (J. Bauzá) — 1:18’3
- Jenty A (M. Mestre) — 1:18’5
- Kesta VX (G. Riera) — 1:18’5
- Llucmaçanera QP (A. Grimalt) — 1:18’7
- Huracán Garbo (B. Mascaró) — 1:18’7
13ª carrera — Premi Taray (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Little Vachi (M. Riera B) — 1:17’5
- Lota M (J. Bennasar) — 1:17’6
- Kas Durán (B. Mascaró) — 1:17’7
- Lennon du Pans SR (C. Subirats) — 1:18’0
- Junts AR (A. Riera R) — 1:18’1
14ª carrera — Premi Indien de Chenu (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Hadrien du Vif (C. Subirats) — 1:16’7
- Finlandia Tor (J. Nadal M) — 1:16’7
- Jazz des Tours (S. Llobet B) — 1:17’2
- Gin Mabon (A. Riera R) — 1:17’3
- Herzog d’Havaroche (J. Fuster A) — 1:17’5
15ª carrera — Premi Perkins (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Kenesis Mixó (G. Andreu) — 1:18’0
- Kelly Jephi (Ant. Andreu) — 1:18’0
- Kaline d’Or (Jme. Fluxà) — 1:18’6
- In Spoken (M. Serra M) — 1:18’7
- Ker Horse (S. Pocoví) — 1:19’4
16ª carrera — Premi Perkins bis (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Jazzy Effel (M. Riera B) — 1:17’8
- Hold Up Messi (Jme. Fluxà) — 1:18’1
- Hizia de Cara (A. Vaquer) — 1:18’1
- Isbet Sant (M.A. Binimelis) — 1:18’2
- I am Jack (A. Valls) — 1:18’4
17ª carrera — Premi Indien de Chenu bis (2.050 m/A, 1.000 euros)
- Hyacinto Bello (M. Riera B) — 1:17’6
- Grace du Coudou (C. Riera M) — 1:17’6
- Hibernato (M. Mestre) — 1:17’7
- Flash des Maj (S. Pocoví) — 1:18’1
- Divin du Vieuxcour (A. Vidal) — 1:18’2
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