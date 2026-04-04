El Azulmarino arrasa ante el Al-Qázeres

El Azulmarino arrasó ante el Al-Qázeres (98-56) y continúa su camino hacia el ansiado ascenso. Las mallorquinas vencieron con holgura al Cajasol Sevilla el pasado miércoles en un encuentro aplazado y cumplieron con creces en su segundo asalto de esta semana al imponerse con otra paliza ante las extremeñas.

El choque no pudo empezar de otra manera que con el Azulmarino dominando. Sin embargo, con el transcurso de los minutos, las visitantes lograron hacer cosquillas a las líderes llegando a poner tablas en el electrónico tras el gran inicio mallorquín. La velocidad de transición fue clave para que el grupo dirigido por Alberto Antuña rompiese la paridad. Un triple de Maria España y posteriormente, una jugada en solitario de Marina Aviñoa sobre la bocina clausuraron el ajustado primer parcial, 20-15.

El segundo cuarto, marcado por las interrupciones, no distó mucho del primero. Muchas faltas personales por parte de los dos conjuntos impidieron la fluidez del juego. Pero Jane Asinde y Alba Torrens aparecieron en escena para que el Azulmarino siguiera aumentando su ventaja, con un 43-34 al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el cuadro balear mostró una cara mejor a la ofrecida hasta el momento. Las locales estuvieron más certeras y opacaron por completo a su rival, encaminando la victoria tras cerrar el tercer cuarto 69-50.

Durante el último parcial, el Azulmarino continuó dominando todos los aspectos, apagando las escasas ideas de el Al-Qázeres y ganando confianza para aumentar la ventaja. Son Moix cayó rendido a los pies de Maria España, coreando su nombre tras el cuarto triple acertado de los cinco lanzados. Las visitantes se vieron sobrepasadas por las mallorquinas y no lograron tantear lo suficiente para hacerle justicia a su primera parte. Enya Maguire puso fin al encuentro tras anotar el triple que pondría el 98-56 final.