Violencia en el fútbol base: seis jugadores expulsados de la East Mallorca Cup tras una trifulca

La violencia ha hecho acto de presencia en la East Mallorca Cup, el torneo de fútbol base que se celebra en la comarca del Llevant y que en esta edición de 2026 reúne a 2.500 jugadores procedentes de 18 países, pertenecientes a clubes de las categorías alevín, infantil y cadete.

Los incidentes se produjeron en el partido de categoría sub-15 (cadete) que enfrentaba al equipo mallorquín de la Penya Arrabal y al Sporting de Portugal. Los hechos ocurrieron cuando el encuentro se encaminaba hacia su final, en el último minuto (con 2-1 para los mallorquines) tras un duelo tenso en el que, según han informado aficionados presentes en el campo, el árbitro no supo frenar a tiempo la intensidad con la que se empleaban algunos protagonistas ni los ánimos del cuerpo técnico luso.

En la trifulca intervinieron jugadores de ambos equipos y la organización pasó a analizar lo ocurrido este mismo viernes al mediodía. Se revisaron las imágenes —los partidos pueden verse a través de la plataforma EivoTV— y se solicitaron a ambos clubes explicaciones sobre lo sucedido.

Los equipos siguen en el torneo

Tras estudiar lo ocurrido, y al considerar que muchos de los futbolistas y técnicos intervinieron con el objetivo de calmar los ánimos y evitar que el incidente fuera a más, la organización ha decidido que ambos equipos sigan compitiendo en el torneo. Sin embargo, sí ha sancionado a varios de los protagonistas.

Han sido expulsados del torneo seis futbolistas, tres de la Penya Arrabal y otros tres del Sporting de Portugal, al entender la organización que su actuación fue decisiva para que la situación subiera de tono y se provocara el enfrentamiento.

Este torneo internacional, que este año tiene como padrino a Jagoba Arrasate, exentrenador del Real Mallorca, se disputa en los campos de Cala Millor, Son Servera, Porto Cristo, Capdepera, Sant Llorenç y Artà.