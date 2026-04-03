Otro paso más para Busquets Ferrer: dirige el decisivo Atlético-Barça

Mateo Busquets Ferrer sigue dando pasos firmes en la élite del arbitraje español. El colegiado palmesano, nacido en 1993, ha sido designado para dirigir este sábado el Atlético-Barcelona en el Metropolitano, una cita decisiva y de máxima exigencia que refuerza su condición de ser uno de los árbitros nacionales con mayor proyección.

La apuesta del Comité Técnico de Árbitros no es casual. Busquets Ferrer se ha ganado en poco tiempo la confianza de sus ‘jefes’ por su forma de dirigir los partidos, que le ha servido para ser muy bien considerado tanto en el colectivo arbitral como clubes y futbolistas. Tras debutar en Primera División en la temporada 2023-24, el mallorquín no solo se asentó con rapidez en la categoría, sino que empezó a recibir partidos de peso.

Su trayectoria reciente explica ese crecimiento. En apenas cuatro temporadas enlazó Segunda B, Primera Federación, Segunda División y Primera, una escalada poco habitual que confirmó el buen cartel que tenía dentro del arbitraje español. Uno de sus exámenes más relevantes llegó en septiembre de 2024, cuando dirigió el Atlético-Real Madrid de Liga en el Metropolitano. Aquel encuentro, marcado por el lanzamiento de objetos y por la decisión de detener temporalmente el juego, reforzó su imagen por la serenidad con la que gestionó una situación especialmente delicada.

Internacional desde enero

Ese crédito no ha dejado de aumentar. En enero de 2026 recibió la escarapela internacional, otro hito en una carrera que apunta alto, y ese mismo mes fue designado también para arbitrar el Atlético-Real Madrid de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Ahora, el CTA vuelve a situarle en un gran escaparate con el duelo entre rojiblancos y azulgranas, en el que contará con Melero López en el VAR.

A sus 32 años, Busquets Ferrer se ha convertido en uno de los señalados para liderar el relevo generacional del arbitraje español. Su evolución invita a pensar que, si mantiene esta línea, estará presente en un futuro no muy lejano en las grandes citas del fútbol nacional e internacional.