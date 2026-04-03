El Palma Futsal reencuentra su mejor versión con una goleada al Jaén

El Palma Futsal ha firmado este viernes una gran actuación y ha derrotado al Jaén Paraíso Interior (8-2) en un partido en el que los pupilos de Antonio Vadillo han ofrecido su mejor versión en mucho tiempo. La goleada permite al equipo mallorquín disipar dudas y el conato de crisis que parecía envolverle tras haber logrado solo un punto de los últimos doce posibles, con un único empate en casa y ante el penúltimo clasificado, en sus cuatro partidos anteriores. Esta noche, ante un rival siempre incómodo, ha sido superior de principio a fin.

El equipo mallorquín ha salido muy metido en el partido, con presión alta, mucha intensidad y buscando tener el protagonismo . Arropado por su afición, el Palma ha mostrado de nuevo una imagen sólida, fiable. Esa versión que le permite competir y tutear a cualquier rival. Sin embargo, la película pareció ir por otro camino al adelantarse el Jaén en el marcador con un tanto de Power.

La reacción no tardó en llegar. Mario Rivillos empató poco después y Fabinho culminó la remontada antes del descanso, para que el Palma se marchara a los vestuarios con ventaja y los ánimos intactos (2-1). El equipo mostró intensidad, ambición y firmeza defensiva. Los de Vadillo parecían haber recuperado sus mejores sensaciones.

Festival ofensivo

Tras el descanso, el partido se abrió para los mallorquines. Ernesto marcó el tercero en el primer minuto de juego, aunque la expulsión de Piqueras permitió al Jaén recortar distancias en superioridad numérica. Pero, lejos de venirse abajo y de que volvieran los fantasmas, el Palma reaccionó con autoridad: Lucao firmó el 4-2 y, a partir de ahí, el encuentro se convirtió en un festival ofensivo, con goles también de Alisson y de nuevo Fabinho, hasta completar el definitivo 8-2.

La goleada supone un impulso para el equipo de Vadillo, que no solo sumó una importante victoria ante el Jaén -que se proclamó campeón de la Copa de España hace escasamente dos semanas- que le permite reforzar su posición con vistas al play-off, sino que volvió a transmitir la sensación de ser un bloque competitivo y reconocible.