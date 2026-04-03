El Palma Futsal busca recuperar su nivel ante el Jaén

Nuevo examen para el Palma Futsal, que este Viernes Santo recibe en Son Moix al Jaén Paraíso Interior (20:00 horas) en un duelo de alta complicación para los de Antonio Vadillo. Por la entidad del rival y por la espantosa dinámica que lleva el equipo: un punto de doce posibles, un único empate —en casa y ante el penúltimo clasificado— en los últimos cuatro partidos que ha jugado el conjunto mallorquín. Y con la dolorosa derrota ante el Barça el pasado martes aún reciente (1-5).

Sexto clasificado, con 35 puntos, el Palma Futsal afronta el encuentro ante el Jaén como un auténtico examen: primero, porque necesita recuperar su nivel; segundo, porque el conjunto andaluz es octavo y cierra la zona de play-off con 34 puntos.

Una derrota pone en peligro el play-off

Una derrota ante los andaluces colocaría a los de Vadillo en una situación peligrosa, ya que por detrás Noia (31), O Parrulo (30) y Santa Coloma (30) podrían acercarse de forma peligrosa a esa zona que da derecho a jugar por el título.

Una plaza que, a falta de siete jornadas —incluida la de este fin de semana—, no tiene asegurada el Palma, para el que, pese a que jugará la Final Four de la Champions League, no estar en los play-offs sería un fracaso.