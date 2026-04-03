Fútbol sala
El Palma Futsal busca recuperar su nivel ante el Jaén
El equipo de Antonio Vadillo recibe este Viernes Santo al campeón de la Copa de España
Nuevo examen para el Palma Futsal, que este Viernes Santo recibe en Son Moix al Jaén Paraíso Interior (20:00 horas) en un duelo de alta complicación para los de Antonio Vadillo. Por la entidad del rival y por la espantosa dinámica que lleva el equipo: un punto de doce posibles, un único empate —en casa y ante el penúltimo clasificado— en los últimos cuatro partidos que ha jugado el conjunto mallorquín. Y con la dolorosa derrota ante el Barça el pasado martes aún reciente (1-5).
Sexto clasificado, con 35 puntos, el Palma Futsal afronta el encuentro ante el Jaén como un auténtico examen: primero, porque necesita recuperar su nivel; segundo, porque el conjunto andaluz es octavo y cierra la zona de play-off con 34 puntos.
Una derrota pone en peligro el play-off
Una derrota ante los andaluces colocaría a los de Vadillo en una situación peligrosa, ya que por detrás Noia (31), O Parrulo (30) y Santa Coloma (30) podrían acercarse de forma peligrosa a esa zona que da derecho a jugar por el título.
Una plaza que, a falta de siete jornadas —incluida la de este fin de semana—, no tiene asegurada el Palma, para el que, pese a que jugará la Final Four de la Champions League, no estar en los play-offs sería un fracaso.
Vadillo: “Es una gran oportunidad para recuperar sensaciones”
Antonio Vadillo ha vuelto a hablar de recuperar sensaciones en la previa del partido: “Somos dos equipos equilibrados en la tabla, llegamos en momentos distintos a nivel de juego y sensaciones. Ellos vienen de ganar un título y nosotros, en un momento en el que todo va en contra”.
El buen momento del cuadro andaluz no debe trastocar la idea que el técnico tiene en la cabeza para volver al triunfo: “Tenemos otra oportunidad. Con pequeños pasos, cada partido mejoraremos”. La mala racha de resultados vuelve a coincidir con la visita de un equipo que vive un buen momento: “Son competitivos, tienen un entrenador que ha creado un buen bloque y muy buenos jugadores”.
Vadillo prefiere centrarse en el presente y no mirar a la clasificación: “Al final, todo va a estar muy ajustado, será una pelea hasta el final. Ahora lo que toca es activarnos en cada acción del partido y estar concentrados los 40 minutos”. Además, recuerda que, pese a la situación actual, el equipo ha competido bien en varias competiciones y que no es momento de venirse abajo: “Hemos jugado dos finales, semifinales de Copa, estamos vivos en Champions y a dos puntos del tercero en liga. Tenemos que tomarlo con calma porque la precipitación no lleva a ningún lado”.
El técnico asume la responsabilidad de encontrar la solución y volver a formar un bloque: “Es un reto para mí. Tenemos jugadores con poca experiencia para afrontar estas situaciones. Tengo que dar con la tecla, pero estoy convencido de que saldremos de esta”.
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