Marta Cardona y Paula Barceló llegan líderes a la gran final del Trofeo Princesa Sofía

Marta Cardona, que compite en la clase 470 Mixto con Jordi Xammar, y Paula Barceló, que lo hace junto a María Cantero en 49er FX, afrontarán la gran final del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels de vela como líderes. Las dos regatistas mallorquinas firmaron este viernes otra buena jornada, de nuevo en un día de máxima exigencia en la bahía de Palma. El Embat, el tradicional viento térmico de la isla, acudió fiel a su cita con las cerca de 900 embarcaciones y más de 1.100 regatistas de 62 nacionalidades participantes, y permitió completar un intenso programa de pruebas a partir del mediodía.

La mejor noticia para la vela balear en la quinta y penúltima jornada del trofeo llegó en la clase 470 Mixto, donde Xammar y Marta Cardona conservaron por tercer día consecutivo la primera posición. Los españoles mantienen el mando, aunque los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris recortaron distancias y se colocaron a cinco puntos de los líderes antes de las dos regatas finales. Más atrás, Silvia Mas (CN s'Arenal) y Alejandro de Maqua terminaron en la duodécima plaza y se despidieron así de esta edición en su estreno conjunto en el Sofía.

Marta Cardona y Jordi Xammar llegan a la final como líderes en 470 Mixto / Sailing Energy (Princesa Sofía Mallorca)

También sigue al frente Paula Barceló en la clase 49erFX. La mallorquina y María Cantero no soltaron el liderato tras completar otras tres pruebas y defenderán este sábado una ventaja mínima de un punto sobre las canadienses Georgia y Antonia Lewin-Lafrance. La lucha por las medallas se presenta muy abierta, con las alemanas Sophie Steinlein y Catherine Bartelheimer también muy cerca de la cabeza. Además, la gallega Patricia Suárez y la balear Melania Henke -regatista del Real Club Náutico de Palma que fue subcampeona de España sub-17 de 29er- lograron meterse en la final desde la octava posición.

Nacho Baltasar y Joan Cardona se despiden

En iQFOiL Men, el mallorquín Nacho Baltasar no tuvo su mejor día en una jornada decisiva y cerró su participación en la vigésimo tercera plaza. El balear, olímpico en París, no pudo dar el paso hacia las eliminatorias en una flota muy exigente, que sigue liderada por el estadounidense Noah Lyons.

También acabó ya su regata el menorquín Joan Cardona, que compite por el RCN Palma junto a la madrileña Nicole Van der Velden en Nacra 17. La pareja española terminó en la vigésimo primera posición de una clase dominada por los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, que llegarán como líderes a la jornada final.

En el resto de clases, el estadounidense Nevin Snow y Ian MacDiarmid mandan en 49er; el australiano Matt Wearn sigue primero en ILCA 7; la británica Daisy Collingridge asumió el liderato en ILCA 6; la israelí Tamar Steinberg se colocó al frente en iQFOiL Women; el singapurense Max Maeder asaltó la primera plaza en Formula Kite Men; y la neerlandesa Jessie Kampman se mantiene intratable en Formula Kite Women.

El Princesa Sofía resolverá este sábado los podios de las diez clases olímpicas en una jornada final en la que las mallorquinas Marta Cardona y Paula Barceló intentarán convertir su liderato provisional en una victoria de prestigio en casa.