Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (3-5 abril)

Fin de semana atípico con motivo de la Semana Santa, ya que en varias modalidades han decidido tener jornada de descanso por los festivos o han hecho coincidir el final de la fase regular y conceder unos días de descanso para preparar los play-offs.

El plato fuerte es el partido que jugará el Mallorca ante el Real Madrid, este sábado en Son Moix. El Palma Futsal abre este viernes el fin de semana deportivo, que concluirá el domingo con el partido del Palmer Basket en Primera FEB. El Azulmarino, que jugó el miércoles en Palma un partido aplazado, vuelve a jugar este sábado.

Viernes, 03 de abril

Fútbol sala

Primera División, J24

• 20:00 — Palma Futsal–Jaén

Sábado, 04 de abril

Fútbol

La Liga EA Sports, J30

• 16:15 — Mallorca–Real Madrid

Baloncesto

LF Challenge, J27

• 19:00 — Azulmarino–Al Qázeres

Domingo, 05 de abril

Fútbol

Segunda RFEF, J30

• 12:00 — Andratx–Valencia Mestalla

• 12:00 — Porreres–Barcelona Atlètic

• 12:00 — SD Ibiza–Atlético Baleares

• 12:00 — Sant Andreu–Poblense

Baloncesto

Primera FEB, J28

• 18:00 — Palmer Basket–Ourense