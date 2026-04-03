Cata Coll vuelve a una lista de España en la que hay cuatro mallorquinas

La mallorquina Cata Coll es una de las novedades en la lista de España para la tercera y cuarta jornadas de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 ante Inglaterra y Ucrania. La seleccionadora, Sonia Bermúdez, también recupera a Mapi León, Irene Paredes y Esther González. Clara Pinedo (Athletic Club) se estrena en una convocatoria con el equipo nacional, que volverá a contar con cuatro mallorquinas: repiten Patri Guijarro, Lucía Corrales y Mariona Caldentey.

Quedan fuera con respecto a la última convocatoria la guardameta Enith Salón, sacrificada por la recuperación de Cata Coll; la defensa del Madrid CFF Sandra Villafañe; y las futbolistas del Everton Martina Fernández, Ornella Vignola e Inma Gabarro, esta última lesionada de gravedad.

Los partidos

España jugará este martes 14 de abril en Wembley contra Inglaterra a las 20:00 horas y cerrará el parón de selecciones contra Ucrania en Córdoba el sábado 18 a las 16:00 horas. Especialmente importante será el partido contra las inglesas, su principal rival para acceder de manera directa al próximo Mundial, a pesar de que España cuenta con seis de los seis puntos posibles tras vencer en las dos primeras jornadas.

Después de estos dos enfrentamientos, España e Inglaterra volverán a verse las caras el próximo 5 de junio, en un partido que se disputará en el feudo del Real Mallorca, el Estadio de son Moix.

La convocatoria refleja la continuidad del proyecto y la fuerte competencia interna en todas las posiciones. España, vigente campeona del mundo, encara estos compromisos con la ambición de seguir dominando en el panorama internacional. Con esta lista, Bermúdez apuesta por un equipo equilibrado y en crecimiento, preparado para afrontar dos duelos exigentes que marcarán el rumbo del combinado nacional en la fase de clasificación.