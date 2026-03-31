Las tablas se estrenan en el 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels

La segunda jornada del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels marcó la entrada en competición de las clases de tabla, iQFOiL y Formula Kite, completando así el programa olímpico en la bahía de Palma, donde por primera vez en esta edición navegaron las diez disciplinas de Los Ángeles 2028. Paula Barceló y María Cantero siguen segundas en 49erFX, mientras que Jordi Xammar y y Marta Cardona acceden a las series finales de 470 Mixed con un cuarto de las series clasificatorias.

La jornada, que arrancó a las 11:00 horas y se alargó hasta casi las 19:00 horas, se disputó con vientos de tierra muy variables tanto en dirección como en intensidad, con los máximos registros para las categorías que regateaban por la tarde. Con un programa ambicioso y un elevado número de pruebas en la mayoría de las clases, empiezan a marcarse las primeras diferencias en las clasificaciones generales, aunque los nuevos formatos de series clasificatorias y finales mantendrán la emoción hasta el final.

Este segundo día fue especialmente relevante para las clases ILCA y 470 Mixed, que afrontaron su último día de series clasificatorias y a partir de mañana ya disputarán las series finales divididos en flota oro y plata.

Tras tres nuevas pruebas se producen cambios en la clasificación general de 49erFX, donde las británicas Freya Black y Saskia Tidey, vencedoras de la pasada edición, son las nuevas líderes de una flota compuesta por 62 barcos, aunque empatadas a puntos con las segundas: María Cantero y la mallorquina Paula Barceló. La tripulación canario-balear mantiene la segunda plaza tras un día muy consistente en el que volvieron a brillar con un undécimo seguido de dos segundos. A cuatro puntos de distancia están las alemanas Marla Bergmann y Hanna Wille.

En 470 Mixed, los franceses Matisse Pacaud y Lucia De Gennes se mostraron imbatibles en el grupo amarillo y, con dos victorias parciales en las dos mangas disputadas, ascienden hasta el liderato provisional en detrimento de Jordi Xammar y la mallorquina Marta Cardona. Los vigentes campeones del mundo firmaron dos octavos puestos que los relegan a la cuarta plaza provisional, aunque se mantienen plenamente en la pelea, y más con el nuevo formato de series finales, que empiezan este miércoles: la posición en las series clasificatorias cuenta como la primera prueba del nuevo casillero, sin arrastrar las diferencias de puntos. También firmaron una jornada impecable los recién proclamados campeones de Europa, Martin Wrigley y Bettine Harris, que se impusieron en las dos mangas del grupo azul. En la general son novenos.

El 49er, con 101 embarcaciones repartidas en tres flotas, estrena a los australianos Harry Price y Max Paul como nuevos líderes. Con cinco puntos más se sitúan los estadounidenses Nevin Snow y Ian MacDiarmid, y completan el podio provisional los alemanes Moritz Dorau y Riko Rockenbauch. En clave nacional, los catalanes Pol y Àlex Marsans escalaron seis puestos y se colocaron décimo octavos, tras firmar un triunfo parcial en una de las pruebas. Los gallegos Martín y Jaime Wizner también mejoraron, mientras que la dupla formada por Conrad Konitzer y Antonio Torrado consiguió sellar un tercero pero sigue sin encontrarse al cien por cien estos días en aguas mallorquinas.

En la clase Nacra 17, siguen al frente de la tabla compuesta por 42 competidores los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, que tienen un tercero como descarte. Tras tres pruebas muy sólidas hoy, los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, plata en París, escalaron a la segunda plaza, con los también suecos Ida Svensson y Marcus Dackhammar cerrando las posiciones de honor. La tripulación del equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela formada por Joan Cardona y Nicole Van der Velden firmó dos buenos parciales y subió a la vigésima plaza.

Con 195 participantes en total repartidos en tres flotas, la clase ILCA 7 sigue encabezada por el australiano Matt Wearn, campeón olímpico en París 2024. El holandés Duko Bos subió al segundo puesto, mientras que el británico Michael Beckett escaló hasta la tercera plaza, en su objetivo de llevarse su quinto triunfo consecutivo en el Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels. Como primer español se colocó tras esta segunda jornada el alicantino Gonzalo Suárez, que firmó un primero y un tercero en el grupo azul y ascendió hasta la décimo quinta posición de la tabla.

La flota de 143 embarcaciones de ILCA 6 completó tres mangas que permiten sellar el pase a las series finales. La irlandesa Eve Mcmahon lo hará en la posición de honor, seguida por la bermudeña Adriana Penruddocke y, en tercera plaza, por la británica Matilda Nicholls. La primera española es la grancanaria Isabel Hernández, que marcha trigésimo sexta.

El windsurf olímpico se estrenó en Portitxol, con la presencia del podio completo de París 2024 en Palma, tanto en categoría masculina como femenina. En iQFOiL Men afrontaron una intensa jornada con un programa de cuatro pruebas por flota de formato Course Racing, que dejó una clasificación extremadamente ajustada. Hasta siete windsurfistas están separados por solo tres puntos en la parte alta de la tabla, reflejo de la enorme igualdad de la flota. El británico Duncan Monaghan, de 21 años, es el primer líder entre los 119 participantes. A solo un punto, doble empate en la segunda plaza entre el estadounidense Noah Lyons y el danés Johan Soe. El holandés Luuc Van Opezeeland, bronce en París 2024 y vigente campeón de Europa, es cuarto a un solo punto del podio provisional. En clave nacional, Nacho Baltasar es el mejor posicionado, aunque con mucho margen de mejora. El balear es trigésimo tercero.

La flota de 70 tablas de iQFOiL Women tiene como primera líder a la polaca Anastasiya Valkevich, que aventaja en dos puntos a la israelí Tamar Steinberg y a la italiana Marta Maggetti, ambas empatadas a puntos en el segundo y el tercer cajón del podio provisional. Las españolas Andrea Torres, Pilar Lamadrid y Bárbara Winau van muy igualadas, en la trigésimo séptima posición y siguientes.

El estreno para los Formula Kite fue intenso, con cuatro pruebas tanto en categoría masculina como en femenina. El campeón del mundo juvenil Riccardo Pianosi, segundo en la pasada edición del Sofía, es el primer líder masculino gracias a un rendimiento casi perfecto: tres primeros y un cuarto, este último, su descarte. No podía faltar en el podio provisional el singapurense Max Maeder, bronce en París 2024 y defensor del título en Palma, que tuvo una buena actuación en el grupo amarillo aunque no tan brillante como la del italiano. El brasileño Bruno Lobo es tercero empatado a puntos con Maeder y el campeón olímpico Valentin Bontus, cuarto. Es una de las clasificaciones más apretadas de las diez clases en liza.

31 son las riders que compiten en una única flota femenina de Formula Kite. La holandesa Jessie Kampman estuvo casi perfecta en la jornada inaugural, con tres primeros y un decimocuarto, que es su descarte. No se queda muy atrás la francesa Lysa Caval, segunda a cuatro puntos, mientras que la china Chenxue Liu completa el primer podio provisional de la clase en este Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels.

Este miércoles 1 de abril, se celebrará la tercera jornada de regatas, con las diez clases de vela olímpica en acción en aguas de la bahía de Palma. Las primeras pruebas empezarán a las 11:00 horas.

RESULTADOS CLASIFICACIÓN MARTES 31 DE MARZO

470

1. Matisse Pacaud/Lucie De Gennes FRA 10 puntos

2. Elena Berta/Giulio Calabro ITA 15 puntos

3. Roy Levy/Ariel Gal ISR 18 puntos

49ER

1. Harry Price/Max Paul AUS 11 puntos

2. Nevin Snow/Ian Macdiarmid USA 16 puntos

3.- Moritz Dorau/ Riko Rockenbauch GER 20 puntos

49ER FX

1. Freya Black/Saskia Tidey GBR 20 puntos

2. Paula Barceló/María Cantero ESP 20 puntos

3.- Marla Bergmann/Hanna Wille GER 24 puntos

FORMULA KIT Men

1. Riccardo Pianosi ITA 3 puntos

2. Maximiliam Maeder SGP 7 puntos

3. Bruno Lobo BRA 7 puntos

FORMULA KIT Women

1. Jessie Kampman NED 3 puntos

2. Lysa Caval FRA 7 puntos

3. Chenxue Liu CHN 11 puntos

ILCA 6

1. Eve Mcmahon IRL 8 puntos

2. Adriana Penruddocke BER 11 puntos

3. Matilde Nicholls GBR 14 puntos

ILCA 7

1. George Gautrey NZL 8 puntos

2. Matt Wearn AUS 9 puntos

3. Sam Whaley GBR 10 puntos

IQFOIL MEN

1. Duncan Monaghan GBR 11 puntos

2. Noah Lyons USA 12 puntos

3. Johan Soe DEN 12 puntos

IQFOIL WOMEN

1. Anastasiya Valkevich POL 5 puntos

2. Tamar Steinberg ISR 7 puntos

3.- Marta Maggetti ITA 7 puntos

NACRA 17

1. Emil Järudd/Hanna Jonsson SWE 6 puntos

2.Mateo Majdalani/Eugenia Bosco ARG 8 puntos