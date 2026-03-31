El Palma Futsal toca fondo tras ser goleado ante el Barcelona

No es la derrota en sí misma, son las formas. Este Illes Balears Palma Futsal volvió a ofrecer una horrible versión en la Liga al caer ante el todopoderoso Barcelona (1-5) en un Palau d'Esports de Son Moix que registró una gran entrada. Perder ante los catalanes entraba en las quinielas, pero la realidad es que los verde pistacho están irreconocibles y acusan de forma exagerada cada golpe que reciben. El rendimiento de los jugadores está por debajo de las expectativas del verano y Antonio Vadillo se está viendo impotente para dar con la tecla que debe elevar su nivel competitivo.

La rajada del presidente José Tirado en la previa de la Copa de España no ha surtido efecto y ha alimentado un ambiente que está enrarecido, a pesar de los intentos del entrenador jerezano de dar valor a lo que están haciendo este curso, con media plantilla nueva. Da la impresión de que falta personalidad en un vestuario que la necesita en momentos delicados como el que está viviendo el equipo, con un empate y tres derrotas en los últimos cuatro encuentros ligueros.

Este encuentro, aplazado en su día por la disputa de la vuelta de los cuartos de final de la Champions en Riga, añade más gasolina a la hoguera que debe apagarse lo antes posible, con la Champions y el final del torneo regular en el horizonte. El conjunto balear afrontaba el encuentro con la necesidad de reaccionar tras una racha negativa de resultados, pero volvió a verse superado en casa por un rival que castigó cada error.

El equipo balear pagó muy caro un arranque falto de contundencia defensiva. Apenas se cumplía el primer minuto cuando Catela aprovechó una concesión en la zaga para batir a Dennis. Sin tiempo para la reacción, João Víctor en el minuto 3 y Sergio González en el 6, superando al meta local por arriba, pusieron un 0-3 que obligó a Antonio Vadillo a solicitar un tiempo muerto de urgencia y a apostar por unos minutos con el portero-jugador cuando todavía restaba casi toda la primera mitad por disputarse.

Lucao conduce el balón ante Catela. / Palma Futsal

La apuesta por el ataque de cinco duró pocos minutos, pero el acierto tampoco acompañó a los baleares. Fabinho y Mario Rivillos protagonizaron una gran jugada colectiva que terminó con un potente disparo al larguero, siendo la ocasión más clara de una primera parte en la que Miquel Feixas se mostró muy seguro bajo los palos azulgranas. El Palma lo intentó de todas las formas posibles, incluso solicitando la intervención del VIR en una acción sobre Alisson que los colegiados no consideraron punible como roja, manteniendo la frustración en Son Moix antes del paso por vestuarios.

La segunda mitad mantuvo el guion de un Palma volcado e intentando recortar distancias, pero se topó con un Dídac Plana, que sustituyó a Feixas, en estado de gracia. El guardameta rival vio la amarilla tras derribar a Deivão en una contra clara. La efectividad volvió a ser la diferencia entre ambos conjuntos: mientras los locales perdonaban, el Barça castigaba. Erick anotó el 0-4 en el ecuador de la segunda parte tras una asistencia de Gauna y Pito sentenció con el quinto poco después.

La frustración local se tradujo en una acción en el minuto 37: tras la revisión del VIR, Deivão vio la roja directa por una falta sobre Gauna, dejando al equipo en inferioridad en el tramo final. En los últimos instantes, y con el partido ya resuelto, Lin logró maquillar el resultado anotando el único tanto del Illes Balears Palma Futsal en el último minuto. El 1-5 definitivo deja al equipo con un punto de los últimos doce en juego y evidencia la necesidad de reencontrar sensaciones para recuperar la identidad competitiva que le ha caracterizado.

FICHA TÉCNICA

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Piqueras, Peña, Lucão, Alisson, Charuto, Lin y Mateus Maia.

Barça: Miquel Feixas, Antonio, Touré, Catela y Pito. También jugaron: Sergio González, Gauna, Martel, Granda, Mateus, Pol Pacheco y Dídac.

Goles: 0-1, Catela (min. 1); 0-2, João Victor (min. 3); 0-3, Sergio González (min. 6); 0-4, Erick (min. 31); 0-5, Pito (min. 34); 1-5, Lin (min. 40).

Árbitros: Diego Corredor y Javier Moreno. Amonestaron con tarjeta amarilla a Rivillos y Lin, del Illes Balears Palma Futsal, y a Antonio, Erick, Dídac y Sergio González, del Barça. Expulsaron con roja directa a Deivão, del Illes Balears Palma Futsal.

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Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 3.800 espectadores. Jornada 21 de la Primera División.