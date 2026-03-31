El mallorquín Lluís Cortés se corona como mejor júnior en los 200 libres del Campeonato de España

El equipo balear de natación paralímpica firmó una destacada actuación el pasado fin de semana en el Campeonato de España celebrado en Cádiz, con varios resultados relevantes y presencia en finales. Entre todos ellos sobresale el papel de Lluís Cortés, que fue el mejor júnior en la prueba de 200 metros libres. El mallorquín, además, firmó un meritorio noveno puesto en la clasificación absoluta, con un tiempo de 2:20.47.

El nadador tuvo también una presencia destacada en otras pruebas. Fue séptimo en los 400 libres (4:51.18), donde además consiguió la segunda mejor marca júnior, y sumó un tercer puesto júnior en los 100 mariposa. A ello se añade un cuarto puesto júnior en 50 libres y un quinto en 100 libres.

Además de Lluís Cortés. el equipo desplazado estuvo integrado por Isabel de la Cruz, David González, Marcos Rodríguez y Fernando Martín, quienes también lograron varios resultados relevantes tanto en categoría absoluta como en júnior.

Isabel de la Cruz brilló con varias posiciones destacadas entre las mejores jóvenes del campeonato. Fue cuarta júnior en 200 libres, tercera en 400 libres y en 50 espalda, y subcampeona júnior en 100 espalda, donde además terminó octava en la clasificación absoluta.

Por su parte, Fernando Martín logró un tercer puesto júnior en 50 mariposa, mientras que Marcos Rodríguez firmó un octavo puesto absoluto en 50 braza. David González, en una actuación sólida, destacó con un décimo puesto en 150 estilos.