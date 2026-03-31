Mallorca se prepara para convertirse en el epicentro del pádel amateur durante el próximo mes de mayo con la celebración del East Mallorca Padel, un proyecto que reunirá a más de 2.000 jugadores y que combinará competición y exhibición en distintos puntos del Llevant.

El plato fuerte será el East Mallorca Padel Tour, que se disputará del 20 al 23 de mayo en formato multisede. La competición se desarrollará en instalaciones como la Rafa Nadal Academy, Cap Vermell Country Club, Club Can Simó e Indoor Manacor, y culminará con las finales en una pista central temporal que se instalará en el paseo marítimo de Cala Millor.

La organización prevé la participación de más de 1.000 jugadores procedentes de distintos países europeos en este torneo, que aspira a consolidarse como uno de los mayores eventos de pádel amateur celebrados hasta la fecha. Más allá de la competición, el objetivo pasa por dinamizar la actividad deportiva en temporada media y proyectar una imagen de Mallorca vinculada al deporte y al uso responsable del espacio público.

El programa continuará el 24 de mayo con el ALL STARS East Mallorca, una jornada de exhibición que contará con la presencia de más de diez jugadores profesionales situados en el top 100 mundial, además de otras personalidades del ámbito deportivo. La jornada se desarrollará entre la Rafa Nadal Academy y la pista central de Cala Millor, con un formato pensado para acercar el pádel profesional al público.

El cierre llegará con las finales de la Liga Insular FPIB, los días 29 y 30 de mayo, que reunirán a 1.170 jugadores y se consolidan como uno de los mayores encuentros de pádel amateur a nivel autonómico.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Govern, el Consell de Mallorca y varios ayuntamientos del Llevant, en una apuesta conjunta por impulsar la actividad en temporada baja, generar impacto económico local y reforzar el posicionamiento del territorio a través del deporte.