La vela olímpica entra en acción en el 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels

Sol y vientos muy variables, de entre 5 y 20 nudos de intensidad, protagonizaron la primera jornada del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels de vela olímpica, en que se estrenaron seis de las diez clases que forman el programa de los Juegos de Los Ángeles 2028: 470 Mixed, 49er, 49erFX, Nacra 17, ILCA 6 e ILCA 7.

La clase 470 Mixed, con 64 equipos divididos en dos flotas, completó las tres mangas programadas y tiene a Jordi Xammar y la mallorquina Marta Cardona como primeros líderes de la clasificación general. La dupla catalano-balear no comenzó con buen pie la jornada, ya que una descalificación por salida prematura se convierte ya en su descarte. Lejos de acusar el golpe, los vigentes campeones del mundo reaccionaron con autoridad. Con un segundo y un primero en la segunda y tercera pruebas del día, Xammar y Cardona firmaron una remontada que les permite desbancar a los portugueses Diogo Costa y Carolina Joao. La tripulación lusa ocupa la segunda plaza provisional tras una gran jornada y se mantiene empatada a tres puntos con los españoles. Al acecho están en la tercera posición los italianos Elena Berta y Giulio Calabro, bronce el pasado año en estas mismas aguas.

En 49erFX, el skiff femenino, más de 60 barcos se alinearon en las salidas entre la flota amarilla y azul. Después de tres pruebas, el trío de tripulaciones en el podio, curiosamente, tuvo en la primera manga de la jornada su peor resultado, y por consiguiente su descarte, pero en las siguientes ya no fallaron. Las belgas Isaura Maenhaut y Anouk Geurts son las primeras líderes provisionales, seguidas de la mallorquina Paula Barceló y María Cantero, segundas a sólo dos puntos. Formaron tripulación hace un año, el pasado mes de octubre ganaron el título de campeonas del mundo y hoy comenzaban su primer Sofía juntas con una victoria parcial en su casillero y la plata provisional, aunque esto no ha hecho más que empezar. La medallista olímpica sueca en París 2024 Vilma Bobeck y su nueva compañera Ebba Berntsson son terceras.

La clase 49er, con 101 embarcaciones, vivió una jornada muy irregular y la mayoría de los favoritos pincharon en al menos una de las tres mangas completadas. Al frente de la tabla se sitúan los daneses Frederik Rask y Jakob Precht Jensen, empatados con los segundos y los terceros, que son los australianos Harry Price y Max Paul y los franceses Lucas Rual y Emile Amoros, respectivamente. Entre la escuadra nacional, los mejores en la jornada inaugural fueron los jovencísimos Pol y Alex Marsans, que se colocaron vigésimo cuartos tras firmar dos décimo primeros y un cuarto en el grupo amarillo. Los hermanos Martín y Jaime Wizner firmaron un tercero pero sus otros dos parciales fueron de descarte y marchan los cuadragésimo séptimos.

En la clase Nacra 17, el catamarán volador, con 42 barcos distribuidos en dos flotas, se celebraron tres pruebas que fueron muy rentables para los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, primeros líderes. Completan un podio provisional muy compacto sus compatriotas Ida Svensson y Marcus Dackhammar y los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, por este orden. El menorquín Joan Cardona y Nicole Van der Velden empezaron vigésimo terceros, un puesto por delante de los jovencísimos Daniel y Nora Garcia de la Casa.

Lidl y Brown, durante la prueba en Nacra 17. / Sailing Energy

Con 195 participantes en total, las tres flotas de ILCA 7 completaron dos mangas de las que resultó primer beneficiado el australiano Matt Wearn, campeón olímpico en París 2024. El singapurense Ryan Lo y el croata Bruno Gaspic ocupan los restantes cajones del podio provisional, empatados a puntos junto al cuarto, el italiano Lorenzo Chiavarini. El primer español es el mallorquín Sergio García, que va el cuadragésimo quinto.

En ILCA 6, con 143 inscritas, las dos flotas solo pudieron completar una de las tres mangas previstas debido a la inestabilidad del viento y pese al esfuerzo del Comité de Regatas por sacar adelante el programa. La general queda liderada con doble empate en cabeza entre la británica Matilda Nicholls y la polaca Wiktoria Golebiowska, vencedoras en sus respectivas flotas en la única prueba disputada del día. Buen comienzo también de las españolas Isabel Hernández y Marina Serrano, que arrancan su participación en esta 55ª edición dentro del Top 10, ocupando la séptima y novena plaza provisionales respectivamente.

La competición continuará este martes con la entrada en escena de las clases de tabla, iQFOiL y Formula Kite, tanto en categoría masculina como femenina, lo que permitirá ver por primera vez a las diez clases olímpicas desplegadas en la bahía de Palma, con cerca de 900 embarcaciones y más de 1.100 regatistas de 62 nacionalidades en acción.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels está organizado por Bahía Activa (la fundación formada por el Real Club Náutico de Palma, el Club Nàutic Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y la Federación Balear de Vela) y cuenta con el respaldo de World Sailing. Evento cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. El evento forma parte del Sailing Grand Slam 2026 junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta.