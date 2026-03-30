El Real Madrid abre una tienda oficial en Palma antes del partido contra el Mallorca

El Real Madrid abre una tienda oficial en Palma en el Carrer Jaume II. El club blanco regresa a la isla unos años después de cerrar su establecimiento el edificio Can Corbella a tan solo unos cien metros de su anterior ubicación. El espacio se encuentra muy cerca de las tiendas del Mallorca y del Barcelona y además, su apertura coincide con su visita a Son Moix. El conjunto de Álvaro Arbeloa se enfrentará al de Martín Demichelis este sábado a las 16:15 horas.

En un edificio recién reformado, el Real Madrid ha decidido volver a tener su tienda oficial en Mallorca. Todavía le quedan algunos detalles, sobre todo desde fuera, como sí tienen sus competidores, ya que todavía no tienen rótulos ni carteles. En cambio, sí tienen una pantalla que se ve desde fuera con su escudo y un breve texto: "tienda oficial".

Tienda oficial del Real Madrid en Palma. / C.M. / DMA

El precio de la camiseta oficial de la temporada cuesta, como mínimo, 100 euros. Si se le añaden los parches de LaLiga o de la Champions sube su precio y añadir el nombre y dorsal del jugador tiene un coste de 25 euros, según la oferta consultada en la página web del club.

Carrer Jaume II en Palma

En escasos cien metros conviven las tiendas oficiales del Mallorca, Barcelona y Real Madrid. El anterior establecimiento del conjunto blanco cerró en 2020 y, seis años después, vuelve a competir con los otros dos clubes para optar por el público aficionado al fútbol en una de las calles más turísticas de Palma.

La tienda del conjunto bermellón fue renovada en 2025 en un acto que contó con la presencia de los dirigentes de la entidad.

Real Mallorca-Real Madrid, en Son Moix

El Real Mallorca y el Real Madrid se enfrentan este sábado a las 16:15 horas en Son Moix. El encuentro es muy importante para ambos conjuntos. Los de Martín Demichelis buscan salir del descenso tras caer en la anterior jornada en su visita contra el Elche, mientras que los de Arbeloa buscan seguir presionando al Barcelona por el liderato.

Las entradas que quedan disponibles son pocas. Restan algunas premium, además de varias experiencias para vivir el encuentro desde un espacio exclusivo.