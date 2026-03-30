El Palma Futsal necesita levantarse ante el Barcelona

Vuelve el fútbol sala de alta alcurnia a Son Moix. El Illes Balears Palma Futsal se enfrenta este martes al Barça (19:30 horas / LaLiga+) en un duelo que trasciende los tres puntos. Es una oportunidad de oro para "cambiar la narrativa" de las últimas semanas y demostrar que el equipo está listo para el tramo decisivo de la temporada. El vestuario y el cuerpo técnico tiene claro el diagnóstico: falta regularidad dentro de los partidos. Tras el empate ante Alzira, donde se escapó una ventaja de 3-0 y 4-1, y la experiencia en la Copa de España, donde el propio Barça endosó seis goles en los últimos cinco minutos de partido, el mensaje es de concentración absoluta.

La clasificación muestra una pelea feroz en la zona noble. Actualmente, el Palma Futsal ocupa la quinta posición con 35 puntos, pero con la ventaja de tener este "comodín" en forma de partido pendiente. Los baleares buscan romper una dinámica de tres partidos sin ganar en Liga. Además, una victoria ante el conjunto azulgrana permitiría a los baleares superar a Manzanares e Inter, asaltando de lleno la tercera plaza y apretar la lucha por el factor cancha en el play-off.

Sin embargo, el reto es mayúsculo. El Barça llega en un estado de forma intratable: no conoce la derrota en Liga desde la jornada 10, cuando Manzanares asaltó el Palau Blaugrana (2-3) y encadena una racha de victorias contundentes, incluyendo el reciente 7-3 ante Industrias Santa Coloma.

El equipo cuenta con casi todos sus efectivos disponibles. La única duda sigue siendo Luan Muller, quien continúa en proceso de evaluación por sus molestias en la rodilla, manteniéndose la cautela sobre su regreso a las pistas.

Antonio Vadillo: “Tiene que ser un punto de inflexión”

Antonio Vadillo afronta el partido como una oportunidad clave para reencontrar la identidad competitiva del equipo tras las últimas jornadas de Liga. “El partido de Copa es un ejemplo que nos tiene que servir. Esperamos un encuentro parecido, muy igualado hasta el final. Será tan difícil para ellos como para nosotros”, señala el entrenador.

Vadillo insiste en que el objetivo va más allá del resultado inmediato y pone el foco en las sensaciones del equipo: “Podemos sumar o no, pero para el partido de mañana es casi más importante recuperar sensaciones”.

El técnico subraya la necesidad de mantener la concentración durante los 40 minutos, especialmente en los tramos decisivos: “Llevamos varias jornadas en las que las segundas partes, sobre todo los últimos diez minutos, nos están costando. Ahí se deciden los partidos”.

En este sentido, toma como referencia el último enfrentamiento ante el Barça: “Tenemos que competir igual que en ese partido, pero no solo 34 minutos como pasó en Copa, sino hasta el final. El Barça ya demostró que si te relajas te mata. Cuando pite el árbitro tenemos que seguir corriendo”. Además, relativiza el resultado de aquel duelo: “Fue un resultado engañoso, algo habitual en este deporte. Sin ir más lejos, nosotros también les hicimos cinco goles el año pasado”.

Sobre el conjunto blaugrana, Vadillo destaca su capacidad para penalizar errores: “Hacen muchos goles en transiciones, nos hicieron cuatro así en Copa. Quizá no tienen un juego tan brillante como en años anteriores, pero compiten muy bien. Si pierdes el balón, te hacen mucho daño”.

El entrenador también apela al papel de la afición en un partido de máxima exigencia: “Contra el Barça siempre son partidos especiales en casa. Es el rival a batir. Necesitamos que la afición nos arrope, pero para eso el equipo tiene que responder”.

Vadillo reconoce el momento del equipo en Liga, pero confía en revertir la dinámica: “Entiendo que pueda haber cierto descontento, pero todos los equipos pasan por esto. Nuestra gente quiere un equipo que compita y se deje el alma. Tenemos que volver a dar esa imagen para que equipos como el Barça sepan que venir a Son Moix no será nada fácil”.

Dennis: “Será un partido difícil, tenemos que estar concentrados al 100%”

Por su parte, Dennis advierte de la exigencia del encuentro ante el Barça y de la importancia de mantener la concentración durante todo el partido. "Esperamos un partido muy difícil, tenemos que estar al 100% concentrados. Será muy duro”, afirma el portero.

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El jugador reconoce que el equipo llega condicionado por los últimos resultados, especialmente tras dejar escapar una ventaja en el último compromiso liguero: “Estábamos ganando 4-1 en casa y no nos podemos relajar así en un partido de liga. Salimos con un empate que nos duele mucho”. En este sentido, insiste en la necesidad de mantener el nivel competitivo durante todo el encuentro: “Tenemos que estar al máximo porque el Barça, como ya vimos en Copa, por un detalle te hace sufrir”.