Jagoba Arrasate apadrina una East Mallorca Cup de récord

La octava edición de la East Mallorca Cup contará este año con 112 equipos y 2.500 jugadores provenientes de 18 países, que competirán entre el miércoles y el domingo en categorías alevín, infantil y cadete, en el torneo internacional de fútbol base que se disputa en los campos de Cala Millor, Son Servera, Porto Cristo, Capdepera, Sant Llorenç y Artà.

El director del torneo, Tóbal Tudurí, ha destacado durante la presentación —que en esta ocasión ha tenido lugar en el Teatre La Unió de Son Servera— el récord de participación y de países representados, “a pesar de que una de las novedades de este año, dos equipos de Dubái y tres de Australia, finalmente no han podido venir por motivos de logística”. El menorquín ha resaltado también la presencia del Milan por primera vez y la ceremonia inaugural, si el tiempo lo permite.

En esta edición, el padrino del torneo es el exentrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, quien ha asegurado que "es importante mirar primero en casa y valorar la ilusión de los niños", a los que ha animado "a seguir disfrutando siempre desde el respeto, porque el fútbol tiene valores muy bonitos que, por desgracia, están faltando".

Por su parte, el vicepresidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Joan Barceló, ha señalado que “es un gran evento para los equipos de fútbol base de la comarca y espero que disfruten”.

Finalmente, el director insular de Turismo, Pedro Mas, ha recordado que “desde el Consell Insular creemos en las iniciativas que combinan deporte, familia y promoción del territorio”.

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Juventus de Turín, FC Barcelona y AFC Ajax defenderán el título logrado en 2025 ante los mejores conjuntos de Baleares, las canteras más importantes del fútbol español y equipos de renombre de Europa y del resto del mundo. Toda la información del torneo se puede consultar en la web eastmallorcacup.com. La entrada será gratuita y los partidos también podrán seguirse por streaming.