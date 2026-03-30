El Atlético Rafal y el Mallorca homenajean a Manolo Martínez

El Atlético Rafal y el Mallorca realizaron este pasado sábado un emotivo y multitudinario homenaje a Manolo Martínez, directivo del club verde que falleció hace un año. Las plantillas veteranas de ambas entidades jugaron un atractivo duelo y se entregaron recuerdos a los familiares. Martínez lo fue todo en el Atlético Rafal. Cuarenta años ligado a la entidad dio tiempo a ejercer de jugador, entrenador, utillero, masajista, delegado, directivo y hasta recogepelotas si hacía falta, muchas veces tareas que se desempeñaban a la vez por falta de colaboradores. El máximo exponente lo alcanzó entre los años 1981 y 1983 donde se alzó con la presidencia. Todo eso y con el paso del tiempo llegó a ser una persona muy conocida y querida en esta populosa barriada de Palma.

El Balears femenino golea al Guadalajara

El Balears femenino goleó al Dínamo Guadalajara por 4-0 en un duelo de claro dominio local. Las blanquiazules, que no volverán a la competición hasta dentro de quince días por la Semana Santa, jugaron con: Sandra Torres, Alcaide, Valca, Abigail (Ixiar), Gaby (Hansen), Nerea López, Naroa, Nuria Pomer, Neus Perelló (Úrsula), Cora Coll (Ada) y Fátima (Laura Rosselló). Marcaron Nuria Pomer por partida doble y Gaby. El 2-0 se lo marcó el Guadalajara en propia puerta.

El Collerense femenino alcanza la tercera plaza

El Collerense femenino completó la décimo quinta jornada de Liga en la Tercera División al golear por 5-3 al Manacor. Un triunfo que le permite alcanzar la tercera posición y con opciones a lograr la segunda si en la próxima jornada, después de Semana Santa ganan al Balears.

El CDA Llubí presentó a todas sus plantillas

El CDA Llubí presentó este pasado fin de semana a la totalidad de sus plantillas, que una a una fueron desfilando sobre el terreno de juego ante el sonoro aplauso de los presentes.

Balears sub-12 acuden hoy a Son Moix

Las selecciones de Balears de fútbol sub-12 masculina y femenina se divertirán esta tarde, a partir de las 16:30 horas, en el Mallorca Football Park en Son Moix. El primer combinado a cargo de Paco Navarrete la componen: Gabriel Cañellas y Gabriel Sacarés (Poblense); Sergi Ferrer, Juan José Pla y Pau sastre (Mallorca); Izán Gómez y Martí Mayal (Manacor); Osavbie Henry (Penya Arrabal); Bruno Martí, Alejandro Moratalla y Dario Vego (Atlético Baleares); y Miguel Sampol (Juventut Mallorca.

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Componentes de Balears sub-12 femenina

La femenina, bajo la dirección de la técnico Pili Espadas, la conforman: Francisca Isabel Belzer (Ferriolense); Emma Bermúdez, Maria Llucia Binimelis, Alejandra Luenco, Lola Prieto y Martina Sastre (Mallorca); Marta Campuzano (Cide); Natalia Durán (Manacor); Paula Fiol (La Salle); Laura Mayol (Recreatiu Marratxí); Aina Muntaner (Constància); Daniela Ortiz (Collerense); Lidia Pérez (Balears); y Clàudia Torrens (Urbanitzacions).