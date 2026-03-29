Victoria agónica del Atlético Baleares: en el minuto 97 y de penalti

El Atlético Baleares logró un triunfo agónico. Tras la derrota de la pasada jornada, el conjunto de Luis Blanco se reencontró con la victoria ante el Olot (1-0) en un partido espeso, condicionado por el viento y resuelto en el último suspiro por Moha desde el punto de penalti.

Desde el inicio, el Baleares asumió el control del juego, aunque sin la claridad necesaria en los últimos metros. El Olot, necesitado tras tres derrotas consecutivas, se defendía con orden y encontraba en su portero, Pol Ballesté, a su mejor efectivo. En el minuto 18, el guardameta firmó una doble intervención ante Moha y Jaume Pol, evitando el primer tanto local.

El conjunto blanquiazul insistía, pero sin brillantez. El viento se convirtió en un factor incómodo, como en un lejano intento de Ayala (m.20) que generó un pequeño susto en la afición palmesana. Antes del descanso, Manu Morillo tuvo otra clara ocasión (m.34), pero de nuevo Ballesté respondió con acierto. El 0-0 al descanso dejaba la sensación de que el Baleares había hecho más, pero sin suficiente merecimiento. Faltaba precisión en los metros finales, para encontrar ocasiones y en el remate.

Tras la reanudación, el guion se mantuvo. El Baleares salió decidido a por el partido, aunque sin encontrar esa fluidez en su juego que buscaba. El encuentro dio un giro en el minuto 73, cuando Pau López vio la segunda amarilla tras frenar una acción individual de Tovar, dejando al Olot con diez jugadores.

Empuje final

Con superioridad numérica, el Baleares apretó. Iván López rozó el gol en el minuto 82, pero Ballesté, el mejor de los visitantes, volvió a intervenir. Moha también tuvo su oportunidad en el 88, pero no acertó. El gol parecía resistirse, pese a que los de Luis Blanco eran superiores.

Cuando ya todo apuntaba al empate, llegó la jugada decisiva. En el minuto 96, Iván López fue derribado en el área y el árbitro señaló penalti. Moha, en el 97, no falló desde los once metros, desatando la alegría en un Estadi Balear que ya no contaba con sumar los tres puntos.

Una victoria sufrida, agónica y poco brillante, pero de gran valor para el Atlético Baleares. Tres puntos que devuelven a los de Luis Blanco a la segunda plaza y refuerzan sus aspiraciones de sellar su presencia en los play-offs en este tramo decisivo de la temporada, porque el Sant Andreu (líder, que da el ascenso directo) no parece que vaya a dejar escapar su ventaja de 9 puntos en los 5 partidos que restan en este Grupo 3 de Segunda RFEF.

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