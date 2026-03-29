El Sofía corona a sus primeros campeones

Los casilleros de todas las clases no olímpicas del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels se cerraron con las clasificaciones al término de la penúltima jornada. El viento sopló con demasiada intensidad el domingo en la bahía de Palma, por lo que el evento se despidió con tres buenas jornadas de competición de Hansa 303, dos de las clases One Design y una de las dos previstas de ORC.

En ORC 0-2, el título correspondió al Haltbroken del alemán Michael Berghorn; en ORC 3, el Bitxet del menorquín Antoni Cavaller; en ORC 4-5, el Lampo Rosso, de Joan Jofre; y en Sportboat, el Abracadabra de Mark Sadler. Entre los monotipos, el Trinity de Joakim Sundberg se adjudicó la clase Cape 31; el Stella de Virginia Álvarez fue el mejor en 6 Metros Open; y el Meteor Racing de Pete Cooke se impuso en la categoría Dragon.

En el histórico regreso de la vela adaptada al Sofía, el evento reunió a 22 equipos de Hansa 303 en la base de Port d’Andratx. El triunfo absoluto fue para el campeón del mundo de la clase, el polaco Piotr Cichocki, seguido por el subcampeón mundial, el portugués Joâo Pinto, y el español Pau Toni Homar, que además se proclamó ganador de la Copa de España de Hansa 303.

La entrega de premios se celebró en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma (RCNP) con la presencia de Rafael Gil, presidente del RCNP; Ramón Picó, presidente del Club Nàutic Arenal (CNA); Juan Miguel Catalá, presidente del Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP); Juan Escandell, en representación de la Federación Balear de Vela; y Antoni Castell, vocal de crucero del RCNP.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels continuará mañana con el inicio de la competición para las clases olímpicas, que se desarrollará en las sedes del Club Marítimo San Antonio de la Playa, Es Portitxol y el Club Nàutic S'Arenal.