El 'rookie' Guido Pini se impone en el alocado 'rodeo' en Texas

La cita anual en Texas nunca decepciona y menos en la categoría de Moto3. El Circuito De Las Américas presenció la carrera más trepidante en lo que va de temporada que terminó llevándose Guido Pini. El 'rookie' italiano, 'pupilo' de Emilio Alzamora, se impuso viniendo desde la quinta plaza y compartió podio con Máximo Quiles, líder del campeonato, y Álvaro Carpe, que ya es segundo en el Mundial.

Partía Carpe desde la 'pole' position tras imponerse en la Q2 con un tiempazo de 02:12.107. Se ponía primero, pero salía bien Valentín Perrone desde la tercera plaza para superar a O'Gorman, segundo. También Máximo Quiles, quien pasó de octavo a tercero en las primeras curvas. Pusieron la directa los dos pilotos de KTM, enzarzándose en una batalla en las dos primeras vueltas que favorecía la llegada de Quiles a la cabeza de carrera. Ya había ganado cinco posiciones el murciano en el segundo paso por línea de meta.

Los primeros compases estuvieron marcados por la gestión de neumáticos. La pista se encontraba ya a 37 grados. A falta de 12 giros, Perrone tomaba la iniciativa aprovechando un error de Carpe en la curva 19 del trazado texano. Mientras, los dos pilotos del Leopard Racing, Adrián Fernández y Guido Pini, venían con muchísima velocidad.

Quiles superaba a Carpe mientras Adrián Fernández hacía lo mismo. Caía el 'poleman' hasta la cuarta plaza, sufriendo también a presión del italiano. A 11 giros del final, Quiles tomaba la iniciativa por primera vez, demostrando querer llevarse de nuevo la victoria en COTA, el trazado en el que debutó en el Mundial en el pasado curso y donde consiguió su primera victoria.

El grupo de cabeza comenzaba a compactarse y hasta siete pilotos se encontraban luchando por las posicones de cabeza, entre ellos también Joel Esteban, quien en su regreso esta temporada como piloto permantente también se está mostrando muy fuerte. Pero no terminó la carrera como el piloto del Prat de Llobregat hubiese querido, puesto que el 'rookie' Veda Pratama perdía el control de su Honda al salir de la curva 11 con un 'highside' y provocaba la caída también del español. Ambos pilotos, pese al susto, se encontraban bien. Volvía a pista el catalán, que acabaría abandonando a falta de cinco vueltas para la bandera a cuadros.

Cosa de cinco

Por delante, el grupo era ya de cinco pilotos. Quiles comenzaba a abrir un hueco de 3 décimas mientras Pini, con un ritmo endiablado, no quería perder su estela. Perrone se pegaba a su colín mientras los tres pilotos de cabeza comenzaban a abrir un hueco de cuatro décimas con Fernández y Carpe, que sufría un poco más de lo esperado.

Los tres primeros se mostraban erráticos a la hora de intentar adelantarse, fallando mucho en las frenadas del trazado texano, uno de los más técnicos y complejos del calendario mundialista. A la salida de la curva 19, a falta de siete vueltas, Máximo Quiles se salía de pista, pero lograba mantener la primera plaza. Eso sí, el italiano y el argentino se le echaban encima, mientras Joel Kelso se iba al suelo.

Tuvo un susto Álvaro Carpe saliendo de la curva dos, a falta de cinco giros para el final. El desgaste de neumáticos comenzaba a pasar factura. A destacar el buen papel de Brian Uirarte, quien lideraba el grupo perseguidor remontando desde la decimocuarta plaza de parrilla. Se enzarzaba en una batalla con Rico Salmela y O'Gorman.

Al mismo tiempo que el irlandés se iba al suelo, Pini atacaba a Quiles por delante. Adelantaba en la 12, mientras esta batalla favorecía la llegada de Carpe, que se pegaba al colín de Perrone. Empezaba, a dos vueltas del final, un baile de posiciones. Hubo 'block and pass' de Perrone a Quiles en la 1, y el murciano caía hasta la cuarta plaza.

notiTambién susto de Pini en las 'eses', que lo hacía caer hasta la cuarta plaza. Pero un toque en la última vuelta entre Carpe y Perrone acabó favoreciendo la victoria del piloto del Leopard Racing por 56 milésimas sobre Máximo Quiles. Finalmente, Carpe fue tercero, con el argentino del Tech3 cuarto. Victoria para Italia por primera vez desde el último vencedor, Dennis Foggia, en el año 2022.