El Porreres gana en Castellón y se aferra al milagro

El Porreres sigue creyendo. En un duelo clave por la permanencia, como todos los que quedan por delante y ha tenido en las últimas jornadas, el conjunto mallorquín firmó una victoria de carácter ante el Castellón B (1-3), en un partido que comenzó cuesta arriba pero que supo remontar. Tres puntos vitales que alimentan la esperanza de un equipo que lucha por mantenerse en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

El guion inicial fue el esperado: un Castellón B dominador, ofensivo y volcado sobre el área visitante, frente a un Porreres ordenado, prudente y dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe o a balón parado. El plan visitante se vio alterado pronto, ya que en el minuto 8, Alfonso adelantaba a los locales (1-0), obligando a los de Jaume Mut a reaccionar.

Y lo hicieron de inmediato. Apenas dos minutos después, Jorge García firmaba el empate (1-1, m.10), un tanto que cambió la dinámica del encuentro y dio alas al conjunto mallorquín. El Porreres empezó a encontrar espacios y castigó a los locales. En el minuto 21, Alex Jaraiz culminaba la remontada (1-2) y, antes de la media hora, Bengoechea ampliaba la ventaja (1-3, m.29). Dos zarpazos letales que dejaron el partido encarrilado antes del descanso.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el partido pareció calcado al de los minutos iniciales: dominio territorial del Castellón B, pero esta vez sin profundidad ni ocasiones claras. El Porreres supo proteger su ventaja con orden y solidez, casi sin sufrir, buscando que pasaran los minutos.

Sexta victoria de la temporada, segunda consecutiva, que permite al Porreres abandonar la última plaza y meter de lleno al Castellón B en la lucha por evitar el descenso. A falta de cinco jornadas, la salvación sigue a nueve puntos, pero el equipo mallorquín no pierde la fe mientras las matemáticas lo permitan.

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(Habrá ampliación)