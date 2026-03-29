Poblense-Andratx: empate insatisfactorio con el viento como enemigo

El derbi mallorquín entre Poblense y Andratx terminó sin goles (0-0) en el municipal de sa Pobla, en un encuentro marcado de principio a fin por el fuerte viento, protagonista inesperado que condicionó el juego, frenó los balones aéreos y desesperó por momentos a ambos equipos.

En esta jornada 29 del Grupo 3 de Segunda RFEF, el Poblense de Óscar Troya llegaba necesitado tras una racha irregular —tres derrotas y cuatro empates en los últimos diez partidos—, mientras que el Andratx de José Contreras afrontaba el choque en una situación aún más delicada, con ocho derrotas en ese mismo periodo y a diez puntos de la salvación.

El partido arrancó con intensidad pese a las condiciones. Antes del primer minuto, Prohens ya obligó a intervenir a Elías, portero del Andratx, en la que fue la primera gran ocasión. Apenas tres minutos después, Joan Salvà estrellaba un centrochut en el larguero (m.4), confirmando el dominio inicial de un Poblense que jugaba con el viento a favor.

Sin embargo, el encuentro pronto quedó a merced del viento: dificultaba controles, desplazamientos largos e incluso movía el balón en acciones a balón parado, restando precisión y ritmo. El Andratx fue creciendo poco a poco, equilibrando el duelo pese a las dificultades.

La mejor oportunidad visitante llegó en el minuto 38, cuando Sergi Martín se plantó, tras un balón en profundidad, ante Sabater, pero el portero local resolvió con acierto una acción en la que el colegiado, el menorquín Nil Cubas —que la semana anterior dirigió el polémico Águila-UCAM Murcia—, acabó señalando falta del delantero.

Tras el descanso, el guion apenas cambió. El Andratx salió con más ímpetu, ahora con el viento a favor, pero el juego siguió siendo impreciso. Un centrochut de Sergi Martín que Sabater envió a córner y un disparo de Aitor Pons, bien atrapado por Elías junto al palo, fueron los únicos destellos en una segunda mitad pobre en ocasiones.

Ni los cambios lograron alterar un partido espeso, en el que el viento terminó imponiéndose al fútbol. El empate deja insatisfechos a ambos conjuntos: el Poblense cae a la tercera posición tras la victoria agónica del Baleares ante el Olot, mientras que el Andratx continúa a diez puntos de salir del descenso a solo cinco jornadas del final del campeonato.

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