Kilian Jornet vence en la Cursa Tomir en Pollença

Kilian Jornet, en categoría masculina, se adjudicó la victoria este domingo en la vigesimosexta edición de la Cursa Tomir, que este año ha sido también Campeonato de Baleares en su prueba reina. Debido a las condiciones meteorológicas, se ha tenido que aplicar un recorrido alternativo de 25 kilómetros. Han acabado la carrera 214 corredores, con tres abandonos.

En categoría masculina, Kilian Jornet (Nnormal), Elhousine Elazzaoui (Nnormal) y Dakota Jones (Nnormal) protagonizaron una llegada conjunta con un tiempo de 1:44:48. En categoría femenina venció Joyce Muthoni Njeru (Nnormal) en una carrera en la que Bel Calero (CE Murbac) y Emelie Forsberg (Nnormal) llegaron con ella a meta, todas con un registro de 2:04:42.

Por lo que respecta al Campeonato de Baleares, en categoría femenina la victoria fue para Bel Calero, seguida de Núria Tauler y Garbiñe Sánchez. En hombres, el triunfo fue para José Luis García Pujadas (1:45:39), con Joan Toni Mayol y Joan Riutort acompañándole en el podio.

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En la Ronda de la Cuculla, de 17 kilómetros, la victoria en categoría masculina fue para Guo Shi (Nnormal), con 1:17:33, seguido de Iker Morilla (Mallorca Trail), con 1:21:45, y Denis Cortés (CEM Les Llebres de Muro), con 1:22:37. En féminas, triunfo de Lucille Germain (Nnormal), con 1:30:02, por delante de Carme Cladera (Diaita), con 1:38:25, y Maria del Mar González (CE Es Pedal de Bunyola), con 1:42:34. Han cruzado la meta 163 corredores, con dos retirados.