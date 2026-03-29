José Campaner se lleva el triunfo en el Rallysprint Ses Salines

El abandono de Miguel Ángel Campins y José Vicente Torres y el triunfo de José Campaner y Eduardo Ferrán en la categoría de Velocidad del Rallysprint de Ses Salines reactivan por completo la lucha por el título. El campeonato regional se desplazó hasta el sur de Mallorca, en una cita organizada por la Escudería Mitja Illa que reunió a 50 equipos en la línea de salida. David García–Rudy Hensen y Lorenzo Andreu–Patrick Andreu completaron el podio de una prueba que aprieta aún más la pelea por el campeonato.

VELOCIDAD

La primera sección estaba formada por tres pasadas al tramo Es Turó-Ses Salines (9,3 kms.). Campaner-Ferrán (Skoda Fabia Rally2) comenzaba atacando y daban la sorpresa al marcar el scratch por delante de Campins-Torres (Ford Fiesta Rally2). Intensa lucha por el tercer cajón del podio entre los locales Lorenzo Andreu-Patrick Andreu (Fiat Abarth) y David García-Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2). Sin embargo, en la segunda pasada saltaba la sorpresa cuando una ligera salida de Campins-Torres les obligaban a abandonar. Nuevo scratch para Campaner-Ferrán que consolidaban su liderato mientras que García-Hensen y Andreu-Andreu marcaban el mismo segundo. Algo más atrás y en un pañuelo se situaban los Renault Clio de Jordi Santandreu-Javier Benítez y Adrián del Moral-Juan A. Grimalt, junto a Miguel A. Sacarés-Nicolau Ramón (Seat León Cupra) y Xim Ramón-Xavier Cánaves (Ford Fiesta R2). La tercera y última pasada de la mañana era de nuevo para Campaner-Ferrán que finalizaron la sección con medio minuto de ventaja sobre García-Hensen, que en el último tramo adelantaron a Andreu-Andreu. Santandreu-Benítez eran cuartos con cuatro segundos sobre Sacarés-Ramón y cinco sobre Del Moral-Grimalt. Xisco Molina-Tomeu Más (Renault Clio Sport) se situaban a continuación, remontando posiciones tras un incidente en el anterior tramo.

En la segunda sección se invertía el tramo de la mañana y de nuevo los mejores cronos eran para Campaner-Ferrán, que, de esta forma, obtenían una trabajada victoria. Las siguientes plaza del podio se confirmaban para García-Hensen y Andreu-Andreu, segundo y tercero respectivamente. Los abandonos de Santandreu-Benítez y Molina-Más daban nuevo cambios a la clasificación. Del Moral-Grimalt finalizaban cuartos, seguidos de cerca por Sacares-Ramón y Ramón-Cánaves. Separados por ocho segundos, las siguientes posiciones eran para los locales Tomeu Bordoy-Angel Vioque y Joan Más-Diego Medina, ambos con Renault Clio Sport. El top ten, y separados por solo un segundo y medio, era para Tomeu Lladonet-Francisco Serra (Renault Megane) y Rafael Binimelis-Francisco Binimelis (Peugeot Rally4).

REGULARIDAD

En Regularidad Sport hubo pocos cambios, puesto que, desde el inicio, los locales Francesc Manresa-Mateu Riera (Renault Alpine) comandaron la clasificación. Pedro Valls-Madeleine Yue (Mitsubishi C. Evo 5) se situaban a continuación, pero una avería mecánica en el segundo tramo les hundía en la clasificación. Federico Rodríguez-Lluc Feliu (Ford Sierra Cosworth) pasaban a ocupar la segunda posición, controlando a Esteve Sureda-Juan Sureda (Seat Panda). En la segunda sección, la clasificación daba un vuelco cuando en el primer tramo Manresa-Riera tenían una ligera salida de carretera pasando a ser terceros. Victoria final para Rodríguez-Feliu, mientras que Manresa-Riera eran segundos al adelantar en el último tramo a Sureda-Sureda.

En Regularidad Baja sorprendieron David Godoy-Juana Mª. Font (Seat 124), que asumieron el liderato desde el primer tramo aunque tuvieron una intensa lucha con Miguel Gual-Francisco Ruíz (Porsche 911). Algo más atrás, la tercera posición era para Tolo Arbós-Biel Gual (Renault 5), quedando más descolgados Lorenzo Salóm-Karen Martorell (Triumph TR7). En la segunda sección se mantuvieron las mismas posiciones, con victoria para Godoy-Font y segunda posición para Gual-Ruíz. El abandono en el último tramo de Arbós-Gual daba el tercer cajón del podio a Salom-Martorell.